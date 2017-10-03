iPhone 8 Plus hatalı üretilmiş olabilir…

Geçtiğimiz yıl yaşanan Note 7 fiyaskosundan sonra şimdi de teknoloji dünyasında yeni bir batarya sıkıntısı konuşuluyor. iPhone 8 Plus alan bazı kullanıcılar telefonlarının bataryasını kasadan ayrılmış olarak buluyor...

iPhone 8 Plus’ın bataryası hakkında son günlerde sıkıntılı durumlar konuşuluyor. Tayvan‘da gerçekleşen olayda, cihazın kutusunu açan kullanıcı bataryası kasasından ayrılmış bir iPhone 8 Plus modeliyle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz günlerde benzer olayın da Japonya'da yaşanması, acaba modelin bataryasında herhangi bir üretim problemi mi var sorusunun sorulmasına neden oldu.