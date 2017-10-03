iPhone 8 Plus hatalı üretilmiş olabilir…

iPhone 8 Plus’ın bataryası hakkında son günlerde sıkıntılı durumlar konuşuluyor. Tayvan‘da gerçekleşen olayda, cihazın kutusunu açan kullanıcı bataryası kasasından ayrılmış bir iPhone 8 Plus modeliyle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz günlerde benzer olayın da Japonya'da yaşanması, acaba modelin bataryasında herhangi bir üretim problemi mi var sorusunun sorulmasına neden oldu.
APPLE: ÜRETİM HATASI DEĞİL
Apple yaşanan olayın milyonlarca telefon arasında 2 tanesinde meydana geldiğini belirtti ve olayların araştırıldığını söyledi. Bu kadar nadir görünen bir olayın üretim hatası olarak görülemeyeceği açıklamasında bulunuldu.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="ja" dir="ltr">iPhoneが昨日より膨らんでる。<br>Apple、早く回収しにきて！ <a href="https://t.co/sRx6orgxi6">pic.twitter.com/sRx6orgxi6</a></p>— まごころ (@Magokoro0511) <a href="https://twitter.com/Magokoro0511/status/912294857443500032?ref_src=twsrc%5Etfw">25 Eylül 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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