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iPhone 8 Plus hatalı üretilmiş olabilir…

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iPhone 8 Plus hatalı üretilmiş olabilir…
Geçtiğimiz yıl yaşanan Note 7 fiyaskosundan sonra şimdi de teknoloji dünyasında yeni bir batarya sıkıntısı konuşuluyor. iPhone 8 Plus alan bazı kullanıcılar telefonlarının bataryasını kasadan ayrılmış olarak buluyor...

iPhone 8 Plus’ın bataryası hakkında son günlerde sıkıntılı durumlar konuşuluyor. Tayvan‘da gerçekleşen olayda, cihazın kutusunu açan kullanıcı bataryası kasasından ayrılmış bir iPhone 8 Plus modeliyle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz günlerde benzer olayın da Japonya'da yaşanması, acaba modelin bataryasında herhangi bir üretim problemi mi var sorusunun sorulmasına neden oldu.

APPLE: ÜRETİM HATASI DEĞİL

Apple yaşanan olayın milyonlarca telefon arasında 2 tanesinde meydana geldiğini belirtti ve olayların araştırıldığını söyledi. Bu kadar nadir görünen bir olayın üretim hatası olarak görülemeyeceği açıklamasında bulunuldu.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="ja" dir="ltr">iPhoneが昨日より膨らんでる。<br>Apple、早く回収しにきて！ <a href="https://t.co/sRx6orgxi6">pic.twitter.com/sRx6orgxi6</a></p>&mdash; まごころ (@Magokoro0511) <a href="https://twitter.com/Magokoro0511/status/912294857443500032?ref_src=twsrc%5Etfw">25 Eylül 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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