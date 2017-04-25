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iPhone 8'in görüntüsü sızdı!

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iPhone 8'in görüntüsü sızdı!
Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 8 bu defa internete sızan görüntüsü ile gündemde.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın henüz tanıtmadığı iPhone modeli iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen görseller sızdı.

Daha önce iPhone 8'in prototip modelini internete sızdıran kaynak cihaza dair yeni bilgiler paylaştı.

Söz konusu paylaşımda iPhone 8'in bileşenlerini gösteren yeni görsellere de yer verildi.

Sızan görüntülere bakılırsa iPhone 8'in çerçevesi yok denecek kadar az.

Apple'ın bu yıl iPhone'un 10'uncu yılını kutlayacak olması da beklentileri artırıyor. Bu kapsamda gelen iddialar da bir o kadar iddialı. Peki Eylül ayında tanıtılması beklenen cihazda olmasına kesin gözüyle bakılan özellikler neler?

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En dikkat çeken iddia Apple'ın yıldönümüne özel iPhone serisindeki rakamlara son verecek olması.

Başka bir deyişle iPhone 7 ile bir devir kapamıyor. Yani iPhone 8 yerine iPhone Pro geliyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Apple, iPhone Pro adını alması beklenen yeni telefonunu biraz daha inceltecek

Teknoloji meraklılarını heyecanlandıran başka bir iddiya göre, bu model tamamen dokunmatik ekrandan oluşacak.

Ortaya atılan iddialara göre, en çok merakla beklenen telefon olan iPhone Pro'da çok ince bir tasarım, 3 GB RAM, 16 MP kamera, hızlı şarj gibi özelliklerin olması bekleniyor.

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Apple her zamanki gibi lansman tarihine kadar konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmaya yanaşmıyor.

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