Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 8 hakkında ortaya çıkan iddialara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. TrendForce, iPhone 8'in RAM kapasitesi hakkında yeni bir rapor yayınladı!

Akıllı telefon üreticilerinin amiral gemi modellerini kullanıcılar ile buluşturması ile birlikte, gözler iPhone 8 modeli için Apple’a çevrildi. iPhone 8 hakkında ortaya çıkan bilgilere, bugün araştırma kuruluşu TrendForce tarafından yayınlanan rapor ile bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Günümüzde üst seviye cihazlar için 4 GB RAM standart hale gelirken, iOS’un başarılı bellek optimizasyonu sayesinde Apple’ın iPhone modelleri düşük RAM kapasitesi ile oldukça iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

RAM AYNI OLABİLİR!

Ancak, uygulama ve oyunların hızlı gelişimi kullanıcıların aklında, iPhone 8’in RAM kapasitesinde artış olacak mı? sorusunu oluşturdu. TrendForce tarafından hazırlanan rapora göre, 10. yıl dönümü dolayısıyla oldukça iddialı bir model olması beklenilen iPhone 8’de RAM artışı yapmayı düşünmeyen Apple, 3 GB RAM ile yoluna devam edecek.

iPhone 8 modelinde Samsung Display ile iş birliğine giderek OLED ekrana yer verecek olan Apple’ın tasarımsal anlamda kullanıcıların taleplerine nasıl bir cevap vereceği ise bilinmezliğini koruyor.