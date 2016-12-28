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iPhone 8'le ilgili yeni iddia

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iPhone 8'le ilgili yeni iddia
Apple, iPhone 8'i iPhone'un 10. yılında tanıtmaya hazırlanıyor

Apple'ın 10. yıldönümünde tanıtacağı yeni iPhone modelleri için yeni iddialar ortaya çıkmaya başladı. Hakkında bu zamana kadar birçok iddia atılan yeni iPhone modelinin şimdi de çift SIM kart desteğiyle gelebileceği öne sürüldü.

Habertürk'te yer alan habere göre; Bu zamana kadar hiçbir modelinde çift SIM kart desteğine yer vermeyen firmanın bu kararından vazgeçebileceği iddia edildi.Forbes'un ortaya attığı iddiaya göre ise Apple, çift SIM kartlı yeni bir iPhone modeli tasarlıyor. Mart ayında başvurusu yapılan ve Eylül ayında onaylanan bu patent, firmanın bu özelliği yeni iPhone modellerinde kullanabileceğine işaret ediyor.

Birini telefon görüşmeleri diğerini de mobil veri için kullanabilecğiniz çift SIM kart özellikli yeni iPhone'ların en çok Hindistan ve Çin gibi ülkelerde büyük talep göreceği söyleniyor.

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