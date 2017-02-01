iPhone, Çin’i kaybetti!

Counterpoint Research'in yeni bir raporuna göre iPhone, Çin'de son beş yıl içinde ilk defa en çok satılan telefon olma ünvanını kaybetti.

2016 yılında 465 milyon telefonun satıldığı Çin’de lider Oppo R9. Pazarın % 4’üne hakim olan Oppo R9, geçen yıl 17 milyon adet satıldı. İkinci olan iPhone 6s ise 12 milyon adet satıldı.

2016 yılında Oppo satışlarını % 109 arttırırken Vivo % 78 ve Huawei de % 21’lik bir yükseliş gösterdi. Apple’ın satışları ise % 21 oranında düştü. Çin’in Apple’ı olarak bilinen Xiaomi de düşüş yaşayan şirketlerden. Şirket, geçen yılı %21’lik bir kayıpla kapattı.

iPhone özellikleri artık beğenilmiyor

Counterpoint araştırma müdürü Neil Shah, akıllı telefon pazarını yönlendiren temel özelliklerin hızlı şarj, OLED ekran, daha iyi pil ömrü ve çift kamera olduğunu söylüyor. iPhone 6s’te bu özellikler bulunmazken, çift kameralı ve daha büyük bir bataryaya sahip olan iPhone 7 Plus ise yüksek fiyatı nedeniyle tercih edilmiyor.

Counterpoint’e göre, Apple’ın Çin’in akıllı telefon pazarındaki genel büyümeye ayak uyduramamasının sebebi, ülkede orta seviye telefonlara güçlü bir talebin olması. Counterpoint araştırma müdürü Neil Shah, gelecek yılın premium modeli olan (iPhone 8 veya iPhone X ) OLED ekrana sahip olursa Apple için satış rakamlarının değişeceğini düşünüyor.