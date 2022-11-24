iPhone fabrikasındaki protestoları parayla bastıracaklar: 1.400 dolar teklif ettiler

Çin'deki Apple tedarikçisi fabrika Foxconn, çalışanlar ve polis arasındaki şiddetli çatışmalarla dikkat çekiyor. Şirket, yaşananlardan sonra teknik bir hata olduğunu belirtirken özür dileyip çalışanlara da 1.400 dolarlık ödeme yapmayı teklif etti.

Apple son günlerde Çin’deki tedarikçisi Foxconn’da yaşanan şiddet olaylarıyla gündemde. Çin’deki katı Covid kısıtlamalarının uygulandığı fabrika, bu hafta çalışanların ayaklanmasına tanık oldu. Yaşananlar üzerine polisle yapılan sert müdahaleler sosyal medyaya da yansıdı.

Tüm dünyadan tepki toplayan olaylarda beyaz koruyucu giysiler giymiş yüzlerce polis memuru, çalışanlarla karşı karşıya geldi. Hatta sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir çalışanı dövdükleri görülürken bir polis minibüsünün de yan yattığı dikkat çekti.

Çatışmalar Çin medyasında sansürlendi ve yerel sosyal medya platformları da çevrimiçi olarak yayınlanan görüntüleri ve videoları sildi.

OLAYLARI BASTIRMAK İÇİN PARA TEKLİF ETTİ

Şimdi Foxconn, yaşanan huzursuzluğu bastırmak amacıyla personele 10.000 Yuan (1.400 dolar) ödeme teklif ediyor.

Foxconn yönetimi, çarşamba gecesi çalışanlara ödeme planını önerdi ve personelden yurtlarına dönmeleri için yalvardı. Anlaşmayı kabul edenler istifalarını sunduklarında 8.000 Yuan ve otobüslere bindikten sonra da kalan 2.000 Yuan’ı alacak.

Fabrikada Covid-19 salgınıyla ilgili endişeler olduğunu söyleyen ve yönetimin sunduğu anlaşmayı kabul eden bir çalışan, “mutluyuz” dedi.

Foxconn, taahhütlerini yerine getireceğine dair söz verirken yaptığı açıklamada da şunları söyledi: “Ekibimiz konuyu araştırdı ve işe alım sürecinde teknik bir hata oluştuğunu keşfetti. Bilgisayar sistemindeki bir giriş hatası için özür dileriz ve gerçek ücretin resmi işe alım sözleşmelerinde kararlaştırılanla aynı olduğunu garanti ediyoruz.”

Apple ise yaşananlarla ilgili olarak; “Durumu gözden geçiriyoruz ve çalışanların endişelerinin giderildiğinden emin olmak için Foxconn ile yakın çalışıyoruz” dedi.

YATIRIMCILARI TEDİRGİN EDEBİLİR

Hong Kong Politeknik Üniversitesi’nden çalışma hayatı üzerine araştırmalar yapan Jenny Chan, “Foxconn, binlerce yeni işçiyi hızla işe almak için ayda 15.000 Yuan’a kadar büyük para sözü verdi, ancak bu gerçekleşmemiş gibi görünüyor. Bu nedenle işçiler hayal kırıklığına uğradı” dedi.

Ancak yaşanan çatışmalara rağmen Foxconn sözcüsü, “Şirket, yüksek ücretler sağladığını iddia edip ardından sözlerini tutmasıyla biliniyor ve yükümlülüklerini her zaman yerine getirdi” dedi.

Analistler, tüm iPhone’ların yaklaşık yüzde 60’ının 200.000’den fazla işçi çalıştıran Zhengzhou fabrikasında üretildiğini tahmin ediyor. Bu yüzden de fabrikada yaşanan sorunların, yatırımcıların endişesini de artıracağı düşünülüyor.

COVID VAKALARINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Perşembe günü, fabrikanın da bulunduğu Zhengzhou’da yetkililer, Covid vakaları tırmanırken 13 milyonluk şehrin çoğunda sokağa çıkma yasağı ilan etti. Çin, çarşamba günü ülke çapında 30.000’den fazla yeni enfeksiyon bildirdi.

Apple bu ay yatırımcıları, Zhengzhou fabrikasında daha düşük bir kapasiteyle çalışıldığı için üst düzey iPhone 14 modellerinin sevkiyatını gecikmesi konusunda uyarmıştı.