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iPhone için arttırılmış gerçeklik atılımı!

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iPhone için arttırılmış gerçeklik atılımı!
Artırılmış gerçeklik üzerine yürütülen çalışmaların belirli bir düzeye ulaşması ile birlikte bu teknolojiye yeni iPhone modellerinde yer vermek isteyen Apple, çalışmalarını hızlandırdı.

Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin gelişmeye devam ederek, akıllı telefonlara taşınması ile birlikte kullanıcıların yeni iPhone modellerinden olan beklentilerinin arttığının farkında olan Apple kolları sıvadı.

Artırılmış gerçeklik teknolojisine olan inancını geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada tekrarlayan ve bundan hiç kaçınmayan Tim Cook, AR’ın sanal gerçekliğe göre büyük bir fırsat olduğuna inanıyor. Tim Cook’un bu konuşmayı tekrarlamasının ardından bir araştırma yapan UBS, bir sonraki iPhone modelinde AR teknolojilerine yer vermek isteyen Apple’ın çalışmalarına İsrail’de devam ettiğini ortaya çıkardı.

YENİ İPHONE, AR İLE GELECEK

Apple’ın İsrail’in Hertsliya kentinde bulunan ikinci büyük araştırma ve geliştirme ofisinde, artırılmış gerçeklik teknolojisi için çalışmalar yapan yaklaşık 1000 mühendise sahip olduğu öğrenildi. Apple’ın AR konusunda geliştirdiği çalışmaları iPhone’a nasıl entegre edeceği ve kullanıcılara artırılmış gerçeklik konusunda nasıl bir deneyim sunacağı bilinmezliğini koruyor.

Analistler tarafından yapılan tahminlere göre, Apple geliştirdiği AR teknolojilerine iPhone 8’de veya en geç bir sonraki iPhone modelinde yer verecek.

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