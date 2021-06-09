iPhone kullananlar için 'takip izni' uyarısı!

iPhone kullanıcıları son dönemde pek çok popüler uygulamaya girerken “... eylemlerinizi takip etsin mi?” uyarısı alıyor.

Apple’ın iPhone başta olmak üzere iPad, iPod ve Apple TV cihazları için geliştirdiği “Uygulama Takibi Şeffaflığı” özelliği kademeli olarak kullanıcıların hayatına girmeye başladı.

iPhone, iPad, iPod ve Apple TV’ler için geçtiğimiz aylarda çıkan iOS 14.5, iPadOS 14.5 ve tvOS 14.5 yazılım güncellemeleri ile gelen “Uygulama Takibi Şeffaflığı”, kullanıcılara, bir uygulamanın reklam sunma veya veri aracılarıyla paylaşım amacıyla, başka şirketlerin uygulamaları ve web sitelerindeki eylemlerini takip edip edemeyeceğini seçmeye olanak sağlıyor.

iOS 14.5, iPadOS 14.5 ve tvOS 14.5 güncellemesi ile uygulamalar, kullanıcılardan, başka şirketlerin uygulamaları ve web sitelerindeki eylemlerini takip etmeden önce izin istemek zorundalar.

Bir uygulamadan toplanan kullanıcıyı veya aygıtını tanımlayan bilgiler, üçüncü taraflara ait uygulamalar, web siteleri ve diğer konumlardan hedef reklam ya da reklam ölçümü amacıyla toplanan kullanıcıyı veya aygıtını tanımlayan bilgilerle ilişkilendirildiğinde ya da toplanan bilgiler veri aracılarıyla paylaşıldığında takip işlemi gerçekleşiyor.

İKİ SEÇENEK SUNULUYOR

Twitter, TikTok, Facebook, Instagram gibi sosyal ağlar ile alışveriş siteleri başta olmak üzere pek çok popüler uygulamayı yakından ilgilendiren bu yeni özellik, kullanıcıların karşısına “Uygulama Beni Takip Etmesin” ve “İzin Ver” seçeneklerinden oluşan bir bildirim ile çıkıyor.

Peki, bu uyarıya izin verilirse ne olur? İzin verilmezse ne olur? İşte iki seçenekli bu yeni bildirim ve denetimlerin nasıl yapılabileceği hakkında bilinmesi gerekenler...

1- Bir uygulama eylemlerinizi takip etmek ister ise..

Eylemlerinizi takip etme isteği aldığınızda İzin Ver'e veya Uygulama Beni Takip Etmesin'e dokunabilirsiniz. Uygulamanın eylemlerinizi takip etmesine izin verip vermediğinize bakılmaksızın uygulamanın tüm özelliklerini kullanmaya devam edebilirsiniz.

Uygulama geliştiricisi, mesajın bir bölümünü uygulamanın neden eylemlerinizi takip etmek istediğini açıklayacak şekilde özelleştirebilir. Uygulama geliştiricisinin verilerinizi nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi için App Store'da uygulamanın ürün sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2- İzin verilmez ise...

“Uygulama Beni Takip Etmesin”i seçerseniz uygulama geliştiricisi, genellikle takip amacıyla kullanılan sistem reklam tanıtıcısına (IDFA) erişemez. Ayrıca, uygulamanın sizi veya aygıtınızı tanımlayan diğer bilgileri (ör. e-posta adresiniz) kullanarak eylemlerinizi takip etmesine de izin verilmez.

3- Takip izinleri nasıl yönetilir?

“Uygulama Takibi Şeffaflığı” ile kullanıcılar, istedikleri zaman fikirlerini değiştirerek, uygulamanın eylemlerini takip etmesine izin verebilir veya verdiği izni geri alabiliyor. Bunun için şu adımları izlemek gerekiyor:

- Gizlilik ayarlarına giderek eylemlerinizi takip etmek isteyen uygulamaların listesini görebilirsiniz. iPhone, iPad veya iPod touch'ta Ayarlar > Gizlilik > Takip'e gidin. Apple TV'de Ayarlar > Genel > Gizlilik > Takip'e gidin.

- Belirli bir uygulama için takip iznini kapatmak veya açmak üzere dokunun.

Gizlilik ayarlarında "Uygulamaların Takip İzni İstemesine İzin Verin"i etkinleştirirseniz eylemlerinizi takip etmek isteyen uygulamalardan istemler almazsınız. Bu ayar kapalıyken takip izni isteyen her uygulama, “Uygulama Beni Takip Etmesin” seçeneği belirlenmiş gibi işlem görür.

Ayrıca, daha önceden eylemlerinizi takip etmesine izin verdiğiniz tüm uygulamaların eylemlerinizi artık takip etmemesini de seçebilirsiniz. Alternatif olarak, sadece daha önceden izin verdiğiniz uygulamaların eylemlerinizi takip etmeye devam etmesine izin verebilirsiniz.