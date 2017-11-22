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'iPhone X üretiminde çocuk işçiler çalıştırıldı'

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'iPhone X üretiminde çocuk işçiler çalıştırıldı'
Apple’ın yeni akıllı telefonu iPhone X üretiminde Çinli okul öğrencilerinin yasa dışı emeğinden yararlandığı iddia edildi.

Financial Times, Çin’in Çengçou şehrinden okul öğrencilerinin ifadelerine dayandırdığı haberinde, Apple’ın birçok cihazını üreten Foxconn’un iPhone X’in üretiminde yaşları 17 ile 19 arasında değişen öğrencileri kullandığını bildirdi. Haberde, staj programları kapsamında fabrikaya gelen ve kanuna uygun olarak haftada en fazla 40 saat çalıştırılması gereken öğrencilerin günde 11 saate kadar uzayabilen vardiyalarda görevlendirildiği belirtildi.

'FABRİKADAKİ İŞİMİZ EĞİTİMİMİZLE İLGİLİ DEĞİLDİ'

Bu konuda okulların da suçu olduğunu belirten Yang isimli bir öğrenci, kendi okulunun (Zhengzhou Urban Rail Transit School) Foxconn ile anlaşmalı olduğunu ve fabrikada çalışmak zorunda olduklarını dile getirerek, “Fabrikada yaptıklarımızın eğitimimizle alakalı değildi. Kurallar hiçe saatlerce sayılarak çalıştırıldık. Günde 1200 adet iPhone X kamerasının montajını yaptım” ifadelerini kullandı.

Apple ve Foxcoon, fabrikalarında okul öğrencilerini çalıştırdıklarını kabul etti ama öğrencilerin gönüllü olarak çalıştığını savundu. İki şirket, çocukların fazla çalıştırılmaması ve tazminatlarının ödenmesi için gereken önlemleri aldıklarını açıkladı.

Foxcom temsilcilerinden biri, şirketin yeni cihazların piyasaya sürüldüğü gibi en yoğun dönemlerde okul ve üniversite öğrencilerini işe aldığını anlattı. Şirket yetkilisi, bu dönemlerde çalışan sayısının 100 binden 300 bine çıkabildiğini söyledi. Bunun sonucunda üretim kapasitesinin günde 20 bin cep telefonuna çıktığı kaydedildi.

Çin Eğitim Bakanlığı bu konuda henüz yorum yapmazken Çengçou Eğitim Departmanı, şirketlerin okul ve üniversite mezunlarına iş deneyimi kazanmaya yardımcı olduğunu açıkladı.

 

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