iPhone’lar bir mesajla çökebilir!

iPhone telefonlarınızda iOS 10 veya üzerinde bir işletim sistemi sürümüne sahipseniz bu haber sizi yakından ilgilendiriyor...

iPhone modelleri risk altında, telefona gelecek olan bir kısa mesaj (SMS) telefonun çalışmaz hale gelmesine neden olabilir.

Bu açık size tanıdık geliyor olabilir; Daha önce iOS işletim sisteminde böyle mesaj sorunları defalarca yaşandı. Ancak haberimizde konu olan mesaj sadece üç karakterden oluşuyor ve mesajı açmasanız bile telefonu çökertiyor.

İkisi emoji olmak üzere toplam üç karakterden oluşan bu mesajı alır almaz iPhone’unuz donuyor ve yeniden başlatmadan yanıt vermiyor. Sonrasında ise mesaj uygulamasına girilemiyor.

BU DURUMDAN NASIL KURTULABİLİRSİNİZ?

Böyle bir mesaj aldığınızda mesajlar uygulamasından çıkış yaparsanız iPhone’u yeniden başlatmadan sorundan kurtulmanız kolay. Yapmanız gerekenleri adım adım paylaşıyoruz!

1. iPhone’unuzda Safari uygulamasını açın

2. Bu adrese girin: http://vincendes3.com/save.html

3. “Bu sayfayı Mesajlar’da açın” mesajı görüntülenince “Aç” diyin.

4.Mesajlar uygulamasına girdikten sonra iPhone’u çökerten mesajı parmağınızı sola kaydırarak silin.