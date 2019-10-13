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İphone'lara bir günde 2 bin 300 TL zam

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İphone'lara bir günde 2 bin 300 TL zam
İphone'lara bir günde 2 bin 300 TL zam

Apple Türkiye, aldığı karar neticesinde iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve MacBook Pro’nun da aralarında bulunduğu birçok ürününe büyük oranda zam yaptı.

Apple’ın Türkiye fiyatlarına dolar kurunun yükselmesinden dolayı zam yapması uzun zamandan beri konuşuluyordu. Zam söylentilerine çıkmasına rağmen bugüne kadar hamle yapmayan Apple, bugün itibariyle birçok iPhone ve MacBook modelinin fiyatlarını arttırdı.

Apple’ın zam kararıyla birlikte zaten yüksek seyreden iPhone fiyatları dudak uçuklatıcı rakamlara ulaştı. Örnek vermek gerekirse zam öncesi 5.200 TL’den satılan Apple iPhone X’in fiyatı yeni zam kararıyla birlikte 7.500 TL’ye çıktı. Hem de bu fiyat cihazın 64 GB’lık baz modeli için geçerli olan fiyat. iPhone X’in 256 GB’lık en pahalı modelinin fiyatı ise 8.599 TL’ye çıktı. Apple’ın zammından etkilenen tek ürünün iPhone X olduğunu düşünüyorsanız oldukça yanılıyorsunuz.

iPhone X’in zamlanması ile birlikte iPhone 8 gibi diğer iPhone modelleri de zamdan nasibini aldı. Yeni zam dalgası sonrası iPhone 8’in başlangıç fiyatı 5.199 TL olarak güncellendi. iPhone 8’in büyük abisi iPhone 8 Plus’ın fiyatı ise 5.899 TL oldu.

Apple’ın zam yaptığı diğer ürünler ve yeni fiyatları ise şöyle:

13 inç Macbook Pro: (7.699 TL)
15 inç Macbook Pro (14.999 TL)
Apple Watch (Yeni fiyatı: 1999 TL)

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