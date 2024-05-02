  • BIST 10181.03
  • Altın 2391.91
  • Dolar 32.3216
  • Euro 34.6843
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

iPhone'un alarm sorununa dikkat: Uyuyakalabilirsiniz

»
Apple, bazı iPhone kullanıcılarının alarm çalmadığına dair yaptığı şikayetler üzerine harekete geçti. ABD'li teknoloji şirketi sorunun hızlı bir şekilde düzeltilmesi için çalıştığını açıkladı.
iPhone'un alarm sorununa dikkat: Uyuyakalabilirsiniz

Apple, bazı iPhone alarmlarının ses vermemesine neden olan bir sorunu, uyuyakalan kullanıcıların sosyal medyada dile getirmesinin ardından düzeltmek için çalıştığını doğruladı.

Cihazın Saat uygulamasında yerleşik olarak bulunan alarm, birçok iPhone kullanıcısı için tercih edilen uyandırma aracıdır.

Ancak son günlerde çok sayıda iPhone kullanıcısı alarmlarının çalmadığını ve bunun da işe ve okula geç kalmalarına neden olduğunu bildirdi.

Apple, sorunun farkında olduğunu doğruladı ve hızlı bir şekilde düzeltmek için çalıştığını söyledi.

HATANIN NEREDEN KAYNAKLANDIĞI BİLİNMİYOR

Bu durumdan kaç kişinin etkilendiği, soruna neyin yol açmış olabileceği ya da kullanıcıların bu sorunu gidermek için ne yapabilecekleri belirsizliğini koruyor.

Hatanın belirli iPhone modelleriyle mi yoksa iOS yazılımının belirli bir sürümüyle mi sınırlı olduğu da doğrulanmadı.

Kullanıcılar ayrıca yatmadan önce alarmlarını iki kez kontrol ederek ayarlarının doğru olduğundan ve ses seviyesinin açık olduğundan emin olmaya teşvik ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanları 150 dakikada elmas üretti25 Nisan 2024 Perşembe 18:15
  • WhatsApp'a yeni özellik: İnternetsiz kullanılabilecek24 Nisan 2024 Çarşamba 20:36
  • ABD Senatosu TikTok’u yasaklayan tasarıyı onayladı24 Nisan 2024 Çarşamba 19:49
  • Astronotların sağlığı tehlikede: NASA, uzayda gelişen mutant bakteri keşfetti23 Nisan 2024 Salı 22:03
  • NASA çalışanı uyardı: Starlink uyduları Dünya'yı zehirleyebilir22 Nisan 2024 Pazartesi 19:20
  • NASA çalışanı uyardı: Starlink uyduları Dünya'yı zehirleyebilir19 Nisan 2024 Cuma 22:48
  • Hindistan'da yaklaşık 47 milyon yıl önce yaşayan devasa yılana ait fosil bulundu19 Nisan 2024 Cuma 18:17
  • Darbe aldıkça sertleşen malzeme geliştirildi17 Nisan 2024 Çarşamba 21:16
  • Plüton'un kalbinin nasıl oluştuğunu artık biliyoruz17 Nisan 2024 Çarşamba 20:14
  • Plüton'un kalbinin nasıl oluştuğunu artık biliyoruz17 Nisan 2024 Çarşamba 08:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti