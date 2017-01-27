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iPhone’un batarya sorunu çözülemiyor!

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iPhone’un batarya sorunu çözülemiyor!
Bazı iPhone cep telefonlarında bir süredir yaşanan batarya sorunları kullanıcıları bezdirmiş durumda. Peki Apple sorunu çözmek için ne yapıyor?

Ekim ayından beri süregelen iPhone batarya problemi kullanıcıların başını hayli ağrıtmış durumda. iOS 10.2’de daha fazla kullanıcıyı etkileyen sorunun çözümü için Apple’ın ne yaptığı merak ediliyor. Şu anda Apple Destek Toplulukları Forumunda sorunla alakalı açılan konu 125 sayfayı geçmiş durumda. Peki Apple’ın 1.5 ay bOyunca test ettiği iOS 10.2.1 bu soruna çare oldu mu?

APPLE SORUNU GÖRMEZDEN GELİYOR

Apple, iOS 10.2.1 güncellemesiyle “hata düzeltmeleri” vaat etmişti. Ancak iPhone’da yaşanan pil seviyesinin %30’a  düşmesi ile telefonun kapanması sorunu çözülemedi. Birçok kullanıcı hala problem yaşıyor. Forbes’ten Gordon Kelly, konu ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Kelly’e göre Apple, iOS 10.2.1’in testleri sırasında yayınladığı beta versiyonlarında bu güncellemenin ne içerdiği, hangi hataları düzelttiği konusunda bilgi vermedi. Ona göre  iOS 10.2.1’de %30’da kapanma sorununu çözmek için hiç bir çaba sarfedilmedi. Kelly, Apple’ın bu sorunu görmezden geldiğini düşünüyor.

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