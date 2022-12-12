  • BIST 5.193,30
  • Altın 1067.178
  • Dolar 18.6269
  • Euro 19.6046
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

İpler gerildi, Çin ve Hindistan arasında çatışma çıktı

» »
Çin ile Hindistan'ın Himalaya Dağları'ndaki ihtilaflı sınır bölgesinde iki ülke arasında çatışma başladı. İki tarafın birliklerinde de yaralananların olduğu ifade edildi.
İpler gerildi, Çin ve Hindistan arasında çatışma çıktı

ANI News’in haberine göre, iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca yaşanan çatışma sonucunda iki tarafın birliklerinde de yaralananlar oldu.

Hindistan’ın bölgedeki komutanı “barışı ve sükuneti yeniden tesis etmek” için konuyu görüşmek üzere Çinli mevkidaşıyla bir toplantı düzenledi.

Çin ile Hindistan’ın Himalaya Dağları’ndaki ihtilaflı sınır bölgesinden karşılıklı asker çekme süreci 14 Eylül'de tamamlanmıştı.

PLANLI ŞEKİLDE GERİ ÇEKİLMİŞLERDİ

Hindistan Savunma Bakanlığı, 8 Eylül’de yaptığı açıklamada, sınır bölgesindeki birliklerin koordineli ve planlı şekilde geri çekilmeye başladığını duyurmuştu.

Açıklamada, çekilme kararının, temmuzda iki ülke arasında kolordu komutanları düzeyindeki 16’ncı tur görüşmelerde alındığı aktarılmıştı.

Çekilmenin ardından, iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı’nın batı bölümünde Mayıs 2020’de taraflar arasında sürtüşmeye sebep olan tüm bölgeler terk edilmiş oldu.

Taraflar daha önce Galvan Vadisi ile Ladak bölgesinin doğusundaki Pangong Gölü’nün iki yakasındaki birliklerini çekmişti.

Çekilme süreci, bölgelerde oluşturulan askeri tesis ve altyapı unsurlarının imha edilmesini de içeriyor.

Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi’nde 15 Haziran 2020’de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki “savaş” söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı.

ÇİN-HİNDİSTAN SINIR ANLAŞMAZLIĞI

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları’nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, “Güney Tibet” olarak adlandırdığı Hindistan’ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşkence odaları, toplu mezarlar… Ukrayna’da vahim iddialar09 Aralık 2022 Cuma 23:15
  • Rus silah taciri konuştu: Kelimelere dökmek zor09 Aralık 2022 Cuma 19:45
  • ABD ve Rusya arasında büyük ses getiren esir takası09 Aralık 2022 Cuma 11:49
  • Rusya-Ukrayna savaşı: “Putin’in kaçış planı hazır” iddiası08 Aralık 2022 Perşembe 22:05
  • Putin: Nükleer savaş tehdidi büyüyor07 Aralık 2022 Çarşamba 23:32
  • Çin’de büyük değişim: Covid’le yaşamayı öğrenecekler07 Aralık 2022 Çarşamba 19:15
  • Rusya-Ukrayna savaşı: 120 savaş esiri serbest bırakıldı06 Aralık 2022 Salı 20:32
  • Endonezya’dan tartışmalı yasa: Evlilik dışı ilişki suç olacak06 Aralık 2022 Salı 16:39
  • Rusya’nın askeri havaalanlarına saldırılar sürüyor06 Aralık 2022 Salı 15:53
  • Endonezya evlilik dışı cinsel ilişkiyi yasaklıyor06 Aralık 2022 Salı 12:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti