  • BIST 11035.65
  • Altın 2551.802
  • Dolar 33.0014
  • Euro 35.9122
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİran'da siyasi deprem: Reformcuların zaferi neden şaşkınlıkla karşılandı?

İpotekli tırın sahte belge ile KKTC'ye girip çıkmasını sağladı!

» »
Lefkoşa'da meydana gelen “sahte evrak düzenleme, sahtelenmiş evrağı tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan gümrük komisyoncusu T.Y mahkemeye çıkarıldı.
İpotekli tırın sahte belge ile KKTC'ye girip çıkmasını sağladı!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı hakkındaki olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 2 Temmuz 2024 tarihinde, A.U.'dan, yurtdışı taşımacılığı yapmak amacı ile kiraladığı ve bir banka adına rehin bulunan ND 249 plakalı tır çekici aracın KKTC'den çıkışını sağlamak için banka tarafından KKTC Motorlu Araçlar Dairesi Müdürlüğü'ne yazılan izin belgesi üzerindeki izin geçerlilik tarihlerinin olduğu kısımda değişiklik yaparak, izin süresini uzatıp konu evrakı sahteledikten sonra, tır çekici aracın şoförlüğünü yapmakta olan N.Ç'ye vererek tedavüle sürüp, konu aracın Girne Limanından KKTC dışına çıkış ve giriş yapmasını sağladığını söyledi.

Polis memuru, zanlının tutuklandığını, suç unsuru sahte evrakın emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini belirtti.Polis, alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan emareler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1.000 tonluk devasa bir taş anıt keşfedildi12 Temmuz 2024 Cuma 10:26
  • Süt işletmelerinin kategorizasyonu yapıldı12 Temmuz 2024 Cuma 09:28
  • Bu yolu kullanacak sürücüler dikkat12 Temmuz 2024 Cuma 09:24
  • Yer yer sağanak yağmur bekleniyor12 Temmuz 2024 Cuma 09:20
  • Döviz güne nasıl başladı?12 Temmuz 2024 Cuma 09:18
  • Denizde yaşamını yitiren Muhammad’ın ölüm sebebi açıklandı...11 Temmuz 2024 Perşembe 20:35
  • Erhürman: CTP Başkanlığında son dönemdeyim11 Temmuz 2024 Perşembe 19:25
  • Gönyeli -Alayköy Belediyesi’nden yol kapama duyurusu11 Temmuz 2024 Perşembe 19:08
  • KTSO: Narenciye kasası üreticilerinin elinde 1 milyon 270 bin kasa kaldı11 Temmuz 2024 Perşembe 19:04
  • Gaziveren’de yaşanan kazada biri çocuk üç kişi yaralandı!11 Temmuz 2024 Perşembe 19:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti