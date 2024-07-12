İpotekli tırın sahte belge ile KKTC'ye girip çıkmasını sağladı!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı hakkındaki olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 2 Temmuz 2024 tarihinde, A.U.'dan, yurtdışı taşımacılığı yapmak amacı ile kiraladığı ve bir banka adına rehin bulunan ND 249 plakalı tır çekici aracın KKTC'den çıkışını sağlamak için banka tarafından KKTC Motorlu Araçlar Dairesi Müdürlüğü'ne yazılan izin belgesi üzerindeki izin geçerlilik tarihlerinin olduğu kısımda değişiklik yaparak, izin süresini uzatıp konu evrakı sahteledikten sonra, tır çekici aracın şoförlüğünü yapmakta olan N.Ç'ye vererek tedavüle sürüp, konu aracın Girne Limanından KKTC dışına çıkış ve giriş yapmasını sağladığını söyledi.

Polis memuru, zanlının tutuklandığını, suç unsuru sahte evrakın emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini belirtti.Polis, alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan emareler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.