‘Iprodione’ içeren bitki koruma ürünleri kullanımdan kaldırılıyor

Tarım Dairesi, tarafından yapılan açıklamada zirai mücadele amacıyla kullanılan bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin, KKTC mevzuatı ve Avrupa Birliği listelerinin takibiyle yapıldığı vurgulandı.

KKTC’de fungusit olarak kullanılan ‘Iprodione’ aktif maddesini tek başına veya karışım halinde içeren bitki koruma ürünlerinin, Avrupa Birliği’ndeki ruhsat onaylarının 5 Aralık 2017’de sonlandırıldığına işaret edilen açıklamada, bu maddeyi içeren ürünlerin ithalatının 19 şubattan itibaren durudurulacağı vurgulandı

Tarım Dairesi Müdürü ve Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Ünsal’ın konuyla ilgili değerlendirilmesine de yer verilen açıklada ruhsatlandırma süresi 5 Aralık’ta sona eren ‘Iprodione’aktif maddeli Bitki Koruma Ürünlerinin ruhsatlarının, 5 Mart 2018’de iptal edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Iprodione aktif maddesinin yer altı sularına karışma riskinin yüksek olduğu ve bunun, uzun dönemde yüksek risk taşıyacağı endişesi dile getirildi.

Söz konusu maddenin genotoksik ve endokrin bozucu olduğunun vurgulandığı açıklamada, Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da Iprodione aktif maddesi ve bu aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin ithalatına 19 Şubat’tan itibaren son vereceği belirtildi.

Açıklamada, Iprodione aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde bulunan bağ ve kayısı tavsiyelerinin 19 Ocak 2018 itibariyle iptal edildiği de kaydedilerek buna özen gösterilmesi istendi.

Birden fazla aktif madde karışımı olan ve içeriğinde Iprodione aktif maddesi bulunan bitki koruma ürünleri için de aynı hususların geçerli olduğu ifade edilen açıklamada, Iprodione aktif maddesi içeren bitki koruma ürünlerinin yeni ruhsat başvurularının kabul edilmemesi, ruhsat aşamasında olan ürünlerin ise ruhsat ve tavsiye işlemlerinin askıya alınması tavsiye edildi.

Açıklamada, Iprodione aktif maddesi içeren bitki koruma ürünlerinin Avrupa Birliği’nde olduğu gibi KKTC’deki kullanımının da 8 Haziran 2018’den itibaren sonlandırılacağı belirtildi.