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İptal edilecek mi?
Egemen Bağış'ın KKTC vatandaşlığı iptal edilecek mi?

BAĞIŞ: BEN VATANSEVER BİR EVLADIM, DAVAYA SAHİP ÇIKMAK İÇİN...

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, katıldığı bir radyo programında ilk kez neden Kıbrıs vatandaşlığına geçtiğini açıkladı. 

Bağış, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü ziyaretinde kendisine KKTC vatandaşı olması daveti geldiğini belirterek;

"KIBRIS'A SAHİP ÇIKMAK İÇİN"

“Aslında kabul etmemin sebebi; milli davamıza sahip çıktığımı göstermek, dosta düşmana karşı Kıbrıs'ın yanında olduğumuzu ilan etmektir” dedi. Bağış;

"HİÇ AKLIMDA YOKTU"

“Hiç aklımda olmayan bir şeydi. Her yıl binlerce Türk vatandaşı, ek olarak KKTC vatandaşlığına da başvuruyor ve vatandaşlık evraklarını alabiliyor. Benim de böyle bir başvurma hakkım olduğunu biliyordum ama hiç değerlendirmeyi düşünmemiştim."

"BAŞBAKAN TEKLİF ETTİ"

 "Ama KKTC'de kurulan üniversitenin mütevelli heyeti üyesiyim. Bu üniversitenin konularını konuşmak için KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü ziyaret ettiğimizde, ki eski arkadaşımdır, bana dönüp 'Sen hala bizim vatandaşımız olmadın mı Egemen, biz ne biçim dostuz, oradan bir evrak getirin, Egemen Bey'in imzasını alın' dedi. 

"ASLINDA ÇOK BASİT BİR İŞLEM"

"Ben de onu orada kırmamak adına imzaladım. İnanın bana çok basit bir başvuru formuna imza attım, daha sonra da resmi gazetelerinde adımın yayınlandığını gördüm, bundan da onur duydum. Çünkü ben gençliğim boyunca Sayın Rauf Denktaş'a ve milli davamıza destek vermek için, Kıbrıs davası için pankart taşımış, uluslararası toplantılarda çaba göstermiş bir kişiyim."

"MİLLİ DAVAMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN"

"Kıbrıs bizim açımızdan milli bir davadır. Böyle bir davet gelince de hayatımda ilk defa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına ek olarak başka bir vatandaşlığı kabul ettim. O da yavru vatanımız. Aslında kabul etmemin sebebi; milli davamıza sahip çıktığımı göstermek, dosta düşmana karşı Kıbrıs'ın yanında olduğumuzu ilan etmektir".

"BEN VATANSEVER BİR EVLADIM"

 "Bundan Türkiye'nin muhalif çevreleri, özellikle ana muhalefet partisi rahatsız olmuş. Onlara verdiğimiz rahatsızlık için özür dileyecek değiliz. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatansever evladı olarak doğru gördüğüm her şeyi yapma konusunda kararlılığımı sürdürürüm. Bundan da kimse gocunmasın” dedi.

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Kaynak: Cumhuriyet

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