İptal edilen seçimden sonra yeni İBB seçimi ne zaman ?

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın 4'e karşı 7 oy ile alındığı bildirildi. Kararla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası alınacak.

İPTAL HALİNDE SEÇİMLER NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

YSK'nin seçimleri iptal etmesi halinde kanuna göre iptal kararının çıkmasının ardından geçen 60 günün sonundaki ilk pazar yeni seçim tarihi olacak. Bu da bu hafta içerisinde bir "yeniden seçim kararı" alınırsa İstanbul'da seçimlerin 14 Temmuz pazar günü yani 15 Temmuz'dan bir gün önce düzenleneceği anlamına geliyor.