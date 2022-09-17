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İptal Olan KPSS Yarın Yapılacak

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ÖSYM tarafından iptal edilen KPSS lisans sınavı yarın yeniden yapılacak. KPSS sınavına çok az bir zaman kala, sınava katılım sağlayacak olan binlerce kişi sınav giriş belgelerini almaya başladı.
İptal Olan KPSS Yarın Yapılacak

Öte yandan sınavın saat kaçta başlayacağı da sorgulanmaya başladı. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS'de kaç soru sorulacak?

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan yeni sınav takvimiyle, 2022- KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür ve  Eğitim Bilimleri sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 18 Eylül 2022 (Yarın) tarihinde yapılacak.

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Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KPSS 2022 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) yarın yapılacak. Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak.

KPSS LİSANS SINAVI KAÇ SORU, SINAV KAÇ DAKİKA?

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavında adaylara 120 soruya karşılık 130 dakika süre tanınacak.

KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik

KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

ALAN BİLGİSİ SINAVLARI GELECEK HAFTA BAŞLAYACAK

Öte yandan ertelenen oturumlar da 24 Eylül itibarıyla yapılacak. Bu kapsamda;

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 24 Eylül'de saat 10.15'te;

Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te;

Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te;

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.
ÖSYM takvimine göre bu sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.

Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

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