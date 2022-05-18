İrade sokakta!

CTP UZUN BİR YÜRÜYÜŞE ÇIKIYOR

CTP milletvekilleri saat 10.00’da Yonca Kavşağı’ndan Lefkoşa’ya doğru yürümeye başlayacak. 18 milletvekili saat 15.30’da Kuğulu Park’ta partililerle toplanıp oradan Meclis’e geçecek. Eylemi duyuran CTP lideri Tufan Erhürman, “Bundan sonra Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok Meclis’te olacak. Bizim başka memleketimiz yok” dedi.

MECLİS DIŞINDAKİ PARTİLERDEN ÇAĞRI

Meclis önündeki eyleme katılacaklarını açıklayan TDP, TKP, YKP ve BKP de, meşru olmayan, müdahale ürünü üstEL Hükümetinin toplumsal güven oluşturabilmesinin imkansız olduğunu vurgulayarak toplumu birlik olmaya çağırdı. “Zaman hep birlikte Kıbrıslı Türklerin demokrasi ve iradesine sahip çıkma zamanıdır” denildi. Partiler 15.30’da Kuğulu Parkta toplanacaklarını duyurdu.ü