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Irak altı F-16 aldı

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Irak ABD'den altı F-16 savaş uçağı alldığını açıkladı.
Irak altı F-16 aldı

Irak Savunma Bakanlığı ABD'den altı adet F-16 savaş uçağı alındığını duyurdu.

AA'ya göre, Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'den altı F-16 savaş uçağı teslim alındığı ve alınan uçakların Bağdat'taki Beled Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, uçakların Irak ve ABD arasındaki anlaşma kapsamında ülkeye getirildiği kaydedildi. Irak ve ABD arasında 2011'de 36 F-16 savaş uçağı alımı konusunda anlaşma yapmıştı.

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