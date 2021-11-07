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Irak Başbakanı Drone Saldırısından Kurtuldu

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Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi konutunu hedef alan silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısından kurtuldu. Başbakan El Kazımi "itidal" çağrısında bulundu.
Irak Başbakanı Drone Saldırısından Kurtuldu

Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi silahlı insansız hava araçları ile konutuna yapılan saldırıdan yara almadan kurtuldu. İki Iraklı yetkili AP haber ajansına Bağdat’ın en iyi korunan Yeşil Bölge'sinde bulunan konuta iki drone ile yapılan saldırıda El Kazımi’nin yedi güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.

Irak Başbakanı El Kazımi saldırıdan sonra sosyal medyada yaptığı açıklamada "Ben iyiyim ve insanlarımın arasındayım. Allah’a şükürler olsun" dedi ve "Irak için" itidal çağrısında bulundu.

Irak televizyonuna da çıkan El Kazımi, "Korkakların yaptığı roket ve drone saldırıları bir geleceği, bir vatanı inşa etmez," dedi. El Kazımi’nin sakin olduğu gözlendi.

Premierminister von Iran Al-Kadhimi

Irak Başbakanı El Kazımi saldırıdan sonra halka seslendi

Irak hükümetinden yapılan açıklamada droneların El Kazımi'nin konutunu vurmaya çalıştığı belirtildi. Bağdat’ta yaşayanlar yabancı elçilikler ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’den patlama ardından da silah sesleri duydu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak saldırı Irak seçimlerinde parlamentodaki sandalyelerinin üçte ikisini kaybeden İran Şii milisleri yanlılarının seçim sonuçlarına itiraz ederek Yeşil Bölge'nin dışında bir ay önce kamp kurması ve bu arada güvenlik güçleri arasında ayrılık yaşanan bir dönemde geldi.

Irak'ta 10 Ekim’de yapılan seçimleri  Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grup kazanmış ve grubun 329 sandalyeli mecliste en az 70 sandalye kazandığı belirtilmişti. İran yanlısı Haşdi Şabi milislerinin siyasi kanadı Fetih Koalisyonu seçimlerde ağır bir yenilgiye uğramış ve grup seçim sonuçlarına itiraz ederek usülsüzlük yapıldığını savunmuş, seçimlerden sonra Yeşil Bölge dışında kamp kurmuştu.

ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçimleri şiddetsiz ve büyük bir teknik aksaklık yaşanmadan yapıldığı için övmüştü.Irak'ta seçim sonrası istikrar sağlanmaya çalışırken yaşanan bu ayrılığın şiddetin tırmanmasına yol açmasından endişe ediliyor.

Çatışma yaşandı

Güvenlik güçleri Cuma günü protestocuların Yeşil Bölge'ye girmeye çalışması üzerine  müdehale etmiş ve çıkan çatışmada bir protestocu yaşamını yitirmişti. Onlarca güvenlik görevlisi de yaralanmıştı. El Kazımi çatışma ile ilgili soruşturma açılması talimatı vermişti.

İran yanlısı milisler ise çatışmadan ve protestocunun ölümünden El Kazımi’yi sorumlu tutmuştu.

Irak Bagdad | Protest gegen Wahlergebnis und Ausschreitungen

Irak'ta İran yanlısı milisler seçim sonuçlarını protesto ediyor

El Kazımi Mayıs ayında başbakan olmadan önce Irak istihbaratının başındaydı. Milisler tarafından ABD’de yakın olarak görülen 54 yaşındaki başbakan Irak’ın müttefikleri ABD ve İran ile dengeleri kurmaya çalışıyor. El Kazımi, seçimlerden önce bölgedeki gerilimi düşürmek için rakip güçler İran ve Suudi Arabistan ile görüşmeler organize etmişti.  

ABD saldırıyı kınarken, İran, Mısır ve Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamalarda da saldırı kınandı. İran’ın ulusal güvenlik danışmanı Ali Şamkani saldırının ardında "yabancı düşünce kuruluşlaırnın olduğunu" savundu.

Ülkede yaşanan iktidar boşluğunun ardından Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kendisine hükümet kurma görevi verilen El Kazımi Mayıs 2020'den beri başbakanlık görevinde. El Kazımi'yi hedefleyen saldırı, seçimlerin ertesinde siyasi partilerin bir sonraki hükümet başkanının kim olacağını müzakere ettiği bir dönemde geldi.

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