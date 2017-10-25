Irak Başbakanı İbadi, Ankara'da

İbadi, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünden sonra TC Başbakanı Yıldırım ile bir araya gelecek.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi Ankara'ya geldi. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen İbadi, daha sonra Çankaya Köşkü'nde TC Başbakanı Binali Yıldırım'la bir araya gelecek.

İbadi’nin Ankara ziyaretinde görüşülecek en önemli gündem maddesinin Kuzey Irak’ta yapılan bağımsızlık referandumu olduğu bildirildi. Alınan tedbirlerin masaya yatırılacağı ve izlenecek yol haritası üzerinde görüşüleceği kaydedildi. Görüşmede özellikle Türkmenlerin durumu ile ilgili Türkiye’nin hassasiyetleri üzerinde durulacağı belirtildi.