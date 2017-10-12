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Irak Başbakanı İbadi: Kürtlere karşı savaşmayız

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Irak Başbakanı İbadi: Kürtlere karşı savaşmayız
Irak ordusunun 3 bin kişilik birliği Kerkük sınırına yığdığı iddia edilirken, Irak Başbakanı Haydar el Abadi, “Ordumuzu halkımıza karşı kullanmayız, Kürt vatandaşlara karşı savaşmayız” açıklamasında bulundu.

Devlet televizyonunda konuşan İbadi, "Ordumuzu, halkımıza karşı kullanmayız, Kürt vatandaşlara karşı da savaşmayız. Görevimiz, ülkenin toprak bütünlüğünü korumak, anayasayı uygulamak ve vatandaşlarımız ile ulusal kaynaklarımızı korumaktır” ifadelerini kullandı.


"3 bin kişilik birlik Kerkük sınırında" iddiası
Irak ordusundan 3 bin kişilik birliğin Kerkük sınırına yerleştiği iddia edildi. DHA'dan İrfan Sapmaz'ın haberine göre, Irak birliğinin Kerkük’e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta konuşlandığı gözlenirken, kent çevresinde de yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.

Ne olmuştu?
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, dün yaptığı açıklamada Irak merkezi hükümetinin Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında olduğunu ileri sürmüştü. Irak merkezi hükümeti sözcüsü Sadi Hadisi ise 'Kerkük'e askeri saldırı' iddiasını yalanlamıştı. IKBY ise bugün Duhok ve Erbil'den Musul'a giden 2 ana yolu kapatmıştı.

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