Irak, Bayraktar TB2 ve ATAK'a talip

Irak Savunma Bakanı İnad, Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 ve T129 ATAK helikopteri almak istediklerini söyledi. Ayrıca, yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlara da talip olduklarını ifade etti.

Irak, yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk savunma sanayii araçlarına yöneldi.

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Irak'ta yerel bir televizyona yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'den Bayraktar TB2, 12 adet T129 ATAK helikopter ve 6 adet de insansız hava aracına karşı savunma sistemleri satın almak için teklif ve sözleşme istedik. Bayraktar SİHA alımı konusunda uzlaşmaya vardık" dedi.

"SİHA'lar çok gelişmiş ve büyük başarı elde etti"

"Türkiye'nin Bayraktar isimli SİHA'ları çok gelişmiş ve büyük başarı elde etti" diyen İnad, "Bunlar, geceleri bile hizmet verme kapasitesine sahip olduğu için DEAŞ terörüyle mücadelemizde işimize yarar. Irak ordusu bu teknolojiden yoksun" açıklamasını yaptı.

19 Ağustos tarihinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'21) katılan Irak Savunma Bakanı İnad, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelmişti.