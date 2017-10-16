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Irak Federal Polisi, Kerkük Valiliği binasını aldı: Irak bayrağı asıldı

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Irak Federal Polisi, Kerkük Valiliği binasını aldı: Irak bayrağı asıldı
Irak Federal Polisi'nin Kerkük'teki valilik binasını aldığı açıklandı. Binanın Peşmerge ile çatışma yaşanmadan alındığı duyuruldu.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi ayrıca Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde Irak bayrağının asılması emrini verdi.

Emrin ardından bölge sakinleri IKBY bayrağının indirilerek yerine Irak bayrağının asıldığını aktardı.

VALİ KERİM BÖLGEDEN AYRILDI

Sputnik'e knuşan bir kaynak da Vali Necmeddin Kerim dahil Kerkük'teki yerel yöneticilerin çoğunun sabah saatlerinde bölgeden ayrıldığını aktardı.

BAI HASSAN VE AVANA PETROL SAHALARI KAPATILDI

Diğer yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerinin günlük 350.000 varil üretim yapan iki petrol sahası Bai Hassan ve Avana'yı güvenlik endişeleri nedeniyle kapattığı açıklandı.

Operasyonlara dönülmesi ve sivil işçilerin dönüşünün ancak Irak hükümet güçlerinin niyetinin belli olmasının ardından sağlanacağı belirtildi.

IRAKLI YETKİLİ: ÜRETİMİN DURMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Reuters'e konuşan Irak Petrol Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili de petrol sahalarının kapatıldığını doğruladı.

Yetkili "Kürt güçleri Erbil'in emri üzerine kasıtlı olarak işçileri petrol sahalarından tahliye etti. Bai Hassan ve  Avana da dahil. Bu sorumsuz eylem bu petrol sahalarındaki üretimi durdurdu" dedi.

Üretimin durmasına izin vermeyeceklerini söyleyen yetkili "Güçlerimiz Kerkük'teki tüm petrol sahalarının kontrolünü alacak ve üretimi hemen yeniden başlatacağız" dedi.

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