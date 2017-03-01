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Irak güçleri Musul'un batısında IŞİD'i kuşatıyor

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Irak güçleri Musul'un batısında IŞİD'i kuşatıyor
Musul'u IŞİD'in elinden almaya çalışan ABD destekli Irak güçlerinin, kentin batısındaki son anayolu da ele geçirdiği belirtildi.

Reuters Haber Ajansı'na telefonla bilgi veren bir Iraklı general, 9. Zırhlı Birlik'in kentin "Suriye kapısı" olarak adlandırılan kuzeybatı girişine bir kilometre mesafede olduklarını belirtti.

General, "Yol denetimimiz altına girmiş sayılır. Görüş alanımız içinde" dedi.

Musul sakinleri de otoyolu dünden beri kullanamadıklarını belirtti.

Söz konusu otoyol, Musul'u yine IŞİD'in elinde bulunan 60 kilometre batıdaki Tel Afer kentine ve Suriye sınırına bağlıyor.

Yolun alınması, Musul'da kalan IŞİD militanlarının daha da küçük bir bölgeye sıkıştırılması anlamına geliyor.

'BAĞDADİ IRAK'TA YENİLGİYİ KABUL ETTİ'

Bu arada, IŞİD lideri Ebubekir el Bagdadi'nin "Irak güçlerine karşı çatışmalarda yenilgiyi kabul ettiği ve IŞİD militanlarına dağlık alanlara kaçma talimatı verdiği" bildirildi.

Beyrut merkezli El Sumeyra televizyonuna konuşan Ninova Bölgesi'ndeki yerel bir kaynak "Bağdadi'nin bir veda konuşması yaptığını ve IŞİD'in nasıl bir süreçten geçtiğini anlattığını" belirtti.

Irak'taki ABD komutanı, ABD destekli güçlerin Musul ve Suriye'nin Rakka kentini altı ay içinde geri alacaklarını söyledi.

'10 GÜNDE 26 BİN KİŞİ KAÇTI'

Öte yandan, Irak güçlerinin kentin batısını almak için giriştikleri operasyonun 10 gün önce başlamasından bu yana, kentten 26 bin kişinin kaçtığı belirtildi.

Iraklı Bakan Cesim Muhammed el Jaff'ın yaptığı yazılı açıklamada "Musul'dan son 10 günde 26 bin kişi kaçtı" denildi.

Ancak bu sayı, kentin IŞİD kontrolündeki bölgesinde kaldığına inanılan 750 bin kişinin çok küçük bir kısmı. Irak güçleri, Dicle Nehri'nin ikiye böldüğü Musul'un doğu yakasını 100 gün süren çatışmaların ardından ele geçirmiş ve kentin batı kesimine saldırıları 19 Şubat'ta başlatmışlardı.

Top ateşi ve hava gücünün destek verdiği binlerce Irak askeri, ülkenin ikinci büyük kentini IŞİD'den geri almaya çalışıyor.

Askeri yetkililer, dar sokakların bulunduğu Batı Musul'u almanın, doğudan daha zor olacağını söylüyor.

Yüzölçümü olarak, doğudan küçük olsa da Batı Musul'da nüfus daha yoğun ve IŞİD yanlısı mahalleler bulunuyor.

Kentin doğusuna yönelik operasyon geçen yıl 17 Ekim'de başlamıştı.

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