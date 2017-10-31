 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 110.143
  • Altın 155,137
  • Dolar 3,7957
  • Euro 4,4251
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
FLAŞ HABERSoruşturma önergesi reddedildi!

Irak: Habur'daki İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın kontrolünü devraldık

» »
Irak: Habur'daki İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın kontrolünü devraldık
Iraklı yetkililer, Türkiye-Irak arasındaki geçiş noktası olan Habur'un, Irak tarafında bulunan İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın kontrolünü peşmerge güçlerinden devraldığını söyledi.

Reuters haber ajansına bilgi veren Iraklı bir gümrük yetkilisi, Türk ordusuyla birlikte Habur'a giden Irak askerlerinin sınır geçişini kontrol etmeye başladığını belirtti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından Ankara'dan yapılan açıklamalarda, Irak konusunda tek muhatabın Bağdat haline geldiği ve Erbil ile doğrudan ilişkilerin askıya alındığı açıklanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım Ekim ayı başında yaptığı açıklamalarda Habur Sınır Kapısı'na alternatif güzergahların Bağdat yönetimiyle birlikte değerlendirildiğini söylemişti.

Habur Sınır Kapısı, hem Erbil, hem de Bağdat yönetimleri için Türkiye'yle yapılan dış ticaretin ana güzergahı konumunda bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan'da kadınlara stadyuma girme hakkı30 Ekim 2017 Pazartesi 13:20
  • İran, IKBY ile sınır kapılarındaki kısıtlamaları kaldıracak30 Ekim 2017 Pazartesi 12:38
  • Lavrentyev: Suriye, önümüzdeki haftalarda IŞİD'den temizlenecek30 Ekim 2017 Pazartesi 12:36
  • Rus gemileri Akdeniz'e giriş yaptı30 Ekim 2017 Pazartesi 10:58
  • Katar Emiri: "Blokaj uygulayan ülkeler rejim değişikliği istiyorlar"30 Ekim 2017 Pazartesi 10:56
  • Rusya: Türkiye'nin İdlib'deki duruma istikrar getirmesini umuyoruz30 Ekim 2017 Pazartesi 10:23
  • İran Cumhurbaşkanı: Füze üretimine devam edeceğiz29 Ekim 2017 Pazar 13:45
  • "Barzani 1 Kasım'da görevi bırakıyor"29 Ekim 2017 Pazar 13:11
  • İbadi, operasyonları 24 saat süreyle durdurdu27 Ekim 2017 Cuma 18:26
  • Suriye: "Krizin başlamasından beri petrol üretim hacmi 24 kat azaldı"27 Ekim 2017 Cuma 15:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti