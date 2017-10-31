Irak: Habur'daki İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın kontrolünü devraldık

Iraklı yetkililer, Türkiye-Irak arasındaki geçiş noktası olan Habur'un, Irak tarafında bulunan İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın kontrolünü peşmerge güçlerinden devraldığını söyledi.

Reuters haber ajansına bilgi veren Iraklı bir gümrük yetkilisi, Türk ordusuyla birlikte Habur'a giden Irak askerlerinin sınır geçişini kontrol etmeye başladığını belirtti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından Ankara'dan yapılan açıklamalarda, Irak konusunda tek muhatabın Bağdat haline geldiği ve Erbil ile doğrudan ilişkilerin askıya alındığı açıklanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım Ekim ayı başında yaptığı açıklamalarda Habur Sınır Kapısı'na alternatif güzergahların Bağdat yönetimiyle birlikte değerlendirildiğini söylemişti.

Habur Sınır Kapısı, hem Erbil, hem de Bağdat yönetimleri için Türkiye'yle yapılan dış ticaretin ana güzergahı konumunda bulunuyor.