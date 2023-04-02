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Irak hükümeti, Kürt Bölgesel Yönetimi ile petrol ihracatı konusunda anlaştı

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Irak hükümeti Türkiye'ye yapılan petrol ihracatını bu hafta yeniden başlatmak için anlaşmaya vardı.
Irak hükümeti, Kürt Bölgesel Yönetimi ile petrol ihracatı konusunda anlaştı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sözcüsü bugün yaptığı bir açıklamada, Irak hükümeti ve IKBY’nin kuzeye petrol ihracatını bu hafta yeniden başlatmak için anlaşmaya vardığını söyledi. Sözcü, Bağdat’ın boru hattı akışlarının yeniden başlatılmasını talep etmek için Türkiye’ye bildirimde bulunacağını söyledi.

IKBY’nin dış medya işleri başkanı Lawk Ghafuri, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Bölgesel Kürt Hükümeti ile federal hükümet arasında yapılan birkaç görüşmenin ardından, bu hafta Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda bir ön anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma, petrol ve gaz yasa tasarısı Irak Parlamentosu tarafından onaylanana kadar yürürlükte kalacak.”

KÜRESEL PETROL AKIŞININ BİNDE BEŞİ

Durdurulan akışlar, küresel petrol arzının yalnızca yaklaşık yüzde 0,5’ini oluşturuyor. Ayrıca bölgede faaliyet gösteren petrol şirketlerini üretimi durdurmaya zorlayan kesinti, geçen hafta petrol fiyatlarının varil başına yeniden 80 dolara yükselmesine yardımcı olmuştu.

Kaynaklar dün Reuters’e verdiği demeçte, anlaşma kapsmında Irak’ın petrol ihracatının Irak’ın devlete ait pazarlama şirketi SOMO ve IKBY’nin Doğal Kaynaklar Bakanlığı (MNR) tarafından gerçekleştirileceğini dile getirmişti.

Bugün de Reuters’a konuşan bir IKBY yetkilisi, “Bağdat, Ankara’ya petrol akışının devam etmesi için bir talep mektubu gönderecek” dedi.

NE OLMUŞTU?

Irak, Türkiye'nin Bağdat'ın izni olmadan Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Ceyhan üzerinden petrol ihracata izin vererek 1973 boru hattı transit anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek tazminat talebiyle 2014 yılında tahkime gitmişti.

25 Mart Cumartesi günü ortaya çıkan haberlerde, Paris'te görülen tahkim davasını Irak'ın kazandığı, Kerkük-Ceyhan hattında petrol akışının durduğu ve Türkiye'nin 2014-2018 dönemi için faiz hariç yaklaşık 1,4 milyar dolar tazminat ödemesine karar verildiği belirtilmişti.

Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden ortalama olarak Irak hükümeti günlük 75 bin varil, IKBY günlük 370 bin varil petrol sevkiyatı yapıyordu.

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