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Irak, Hulusi Akar'ın ziyareti nedeniyle Türkiye'ye nota verdi

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Irak Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yaptığı ziyaret nedeniyle Türkiye'nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı bildirildi.
Irak, Hulusi Akar'ın ziyareti nedeniyle Türkiye'ye nota verdi

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar'ın Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir üssü ziyaret etmesinden dolayı Türk Maslahatgüzar'a nota verildi. Açıklamada, "Irak topraklarına yönelik egemenlik ihlallerinin de kabul edilmediği" ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, PKK'ye karşı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının devam ettiği 2'nci Hudut Bölük Komutanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesini ziyaret etmişti.

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