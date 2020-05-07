  • BIST 98.571
  • Altın 391,070
  • Dolar 7,2070
  • Euro 7,7838
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Irak ile İran arasındaki Zurbatiyah Sınır Kapısı ticari geçişler için açılıyor

» »
Irak ile İran arasındaki Zurbatiyah Sınır Kapısı ticari geçişler için açılıyor
Irak ile İran arasındaki Zurbatiyah Sınır Kapısı ticari geçişler için açılıyor

Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kapatılan İran’la arasındaki Zurbatiyah Sınır Kapısı’nı haftada iki gün ticari geçişlere açma kararı aldı.

Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Ömer el-Vaili, yaptığı yazılı açıklamada, Vasit kentindeki Zurbatiyah Sınır Kapısı’nın haftada iki gün İran-Irak arasındaki ticari geçişler için açık kalacağını, söz konusu iki gün boyunca 250 kamyonun geçişine izin verileceğini belirtti.

Bununla yerel pazarlar için gıda ve tarım malzemeleri temin etmenin ve fiyatlarda istikrarı korumanın amaçlandığını aktaran Vaili, gerekli sağlık önlemlerinin alındığını ifade etti.

Irak Sınır Kapıları Kurumu, 8 Mart’ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında İran’a açılan Eş-Şelamce (Basra’da), Eş-Şit (Meysan’da), Zurbatiyah (Vasit’te), El-Munziriyye ile Mendili (Diyala’da) olmak üzere 5 kara sınır kapısını kapatmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’dan İran’a nükleer yakıt29 Nisan 2020 Çarşamba 20:46
  • İsrail Savunma Bakanı Bennett: "yeni stratejimiz İran'ı Suriye'den çıkarmak"29 Nisan 2020 Çarşamba 10:36
  • Lübnan'da kötüleşen ekonomiyi protesto edenler bankaları ateşe verdi28 Nisan 2020 Salı 14:49
  • Uyuşturucu kaçakçıları koronavirüs için tıbbi malzeme yardımını kullanıyor28 Nisan 2020 Salı 14:29
  • İdlib’de Ateşkesten Sonra Evine Dönen Sivillerin Sayısı 216 Bin 500'e Ulaştı28 Nisan 2020 Salı 12:50
  • Akdeniz ittifakı genişliyor: Sırada Tunus, Libya ve Azerbaycan var27 Nisan 2020 Pazartesi 13:59
  • İsrail bazı işyerlerinin kapılarını yeniden açmasına izin verdi26 Nisan 2020 Pazar 13:02
  • İran'da Ramazan: Camilerin yeniden açılması tartışılıyor25 Nisan 2020 Cumartesi 15:48
  • Yemen’deki Husiler “ateşkes yok” açıklaması yaptı25 Nisan 2020 Cumartesi 11:37
  • Koronavirüs salgınında günlük ölü sayısı düştü, İran park ve bahçeleri açtı23 Nisan 2020 Perşembe 17:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti