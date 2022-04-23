Irak- İran savaşından kalan füze patladı: 2 ölü

Irak basını Basra güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Irak- İran sınırında iki ülke arasındaki 8 yılık savaştan geriye kalan füzenin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları füzeyi bulan kişilerin, füzedeki bakır maddesini çıkarmaya çalıştıkları sırada infilak ettiğini aktardı.
Irak ile İran arasında 1980 – 1988 yılları arasında süren 8 yılık savaşta yaklaşık 1 milyon kişi hayatını kaybetti. Hiçbir tarafın galip olmadığı savaştan geriye çok sayıda patlayıcı kaldı.
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