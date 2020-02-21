  • BIST 115.224
  • Altın 320,977
  • Dolar 6,1043
  • Euro 6,5913
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Irak, Koronavirüs Nedeniyle Sınır Kapılarını İran Vatandaşlarına Kapattı

» »
Irak, Koronavirüs Nedeniyle Sınır Kapılarını İran Vatandaşlarına Kapattı
Irak, Koronavirüs Nedeniyle Sınır Kapılarını İran Vatandaşlarına Kapattı

Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapattı. 
 

Irak Sınır Kapıları Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının 3 gün süreyle hiçbir sınır kapısından Irak'a girişine izin verilmeyeceği belirtildi.  
Açıklamada ayrıca İran'dan gelecek Irak vatandaşlarının söz konusu yasak kapsamına alınmayacağı ve sınır kapılarından gerçekleşen İran'dan Irak'a yönelik ithalatın ise devam edeceği kaydedildi.
 

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Irak, bu ülkeye yapılan gidiş-dönüş tüm uçak seferlerini askıya almıştı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriye'de ABD askeri aracı Rusya'ya ait zırhlı aracın yolunu kesmeye çalıştı20 Şubat 2020 Perşembe 11:45
  • Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman: "Esed'in kendi halkına saldırmaya devam ettiğini görüyoruz. İdlib'deki saldırılarını görüyoruz”20 Şubat 2020 Perşembe 10:37
  • Katar İle Rusya Güvenlik Alanında Mutabakat Zaptı İmzaladı20 Şubat 2020 Perşembe 10:25
  • BM yetkilisi lowcock: "idlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli bir yer kalmadı"20 Şubat 2020 Perşembe 10:14
  • Türkiye 'İdlib'e operasyon yapacağını' bildirdi, NATO'dan 'önleme uçuşu' istedi19 Şubat 2020 Çarşamba 21:07
  • Rusya'dan Erdoğan'ın İdlib açıklamalarına jet yanıt19 Şubat 2020 Çarşamba 17:26
  • Lavrov: Türk heyetle yapılan Suriye konulu toplantıda bir anlaşmaya varılmadı19 Şubat 2020 Çarşamba 14:55
  • Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor18 Şubat 2020 Salı 23:42
  • İsrail, Doğu Asya'yı Ziyaret Eden Yabancılara Ülkeye Giriş Yasağı Getiriyor18 Şubat 2020 Salı 13:18
  • Birleşmiş Milletler’den İdlib için ateşkes çağrısı17 Şubat 2020 Pazartesi 21:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti