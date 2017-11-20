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Irak mahkemesi referandumu geçersiz saydı

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Irak mahkemesi referandumu geçersiz saydı
Irak'ta Anayasa Mahkemesi, Kürt bölgesinde düzenlenen bağımsızlık referandumu sonucunun geçersiz olduğuna karar verdi.

Irak Federal Anayasa Mahkemesi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Eylül ayında düzenlediği bağımsızlık referandumunun anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada IKBY bölgesi ve bölge dışındaki bazı yerleşimleri kapsayan referandum sonucunun geçersiz olduğu bildirildi.

Bu karar IKBY'nin referandumuna karşı çıkan merkezi Bağdat hükümetinin tezini hukuki açıdan destekler nitelikte.

Anayasa Mahkemesi iki hafta önce verdiği kararda da Irak anayasasının herhangi bir bölgenin ayrılığına izin vermediğine hükmetmişti.

25 Eylül'de düzenlenen tartışmaları referandumda oy kullananların yüzde 92'si bağımsızlığı desteklemişti.

Uluslararası tepkilere rağmen gerçekleştirilen referandumun ardından Bağdat yönetimi peşmerge kontrolünde olan ihtilaflı bölgeleri geri almak üzere operasyon başlatmıştı. Operasyonda Kerkük vilayetinin tamamı ele geçirilmişti.

IKBY Başkanı Mesud Barzani, yerlerini terk eden birliklerden rakibi Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni sorumlu tutarken, muhalif Goran Hareketi Kerkük'ün kaybedilmesini sert bir dille eleştirerek Barzani'ye istifa çağrısı yapmıştı.

Gelişmelerin ardından IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, 1 Kasım'da yapılması öngörülen başkanlık ve milletvekili seçimi hazırlıklarını askıya almıştı. Erbil'de toplanan IKBY Parlamentosu 1 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık ve genel seçimleri sekiz ay ertelemişti.

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