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Irak ordusu Kerkük vilayetinin tamamını ele geçirdi

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Irak ordusu Kerkük vilayetinin tamamını ele geçirdi
Bağdat yönetiminin hafta başında başlattığı operasyonda Kerkük vilayetinin tamamı ele geçirildi. Vilayet sınırında merkezî yönetime bağlı birliklerle peşmerge arasında üç saatlik bir çatışma yaşandı.

Irak'taki merkezî yönetime bağlı birlikler, ülkenin kuzeyindeki Kerkük vilayetinin kontrolünü ele geçirmek için pazartesi günü başlattıkları askeri operasyonda tüm bölgenin kontrolünü sağladığını açıkladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) IŞİD'e karşı mücadele kapsamında 2014 yılından beri elinde tuttuğu alanları geri almak için ilerleyen Irak ordu birlikleri, özel kuvvetler ve İran destekli Haşdi Şabi mensupları; peşmerge ile üç saatlik bir çatışmanın ardından Küçük Zap Suyu kenarındaki Altınköprü kasabasını ele geçirdi.

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; makineli tüfekler, havan topları ve roketatarlar ile ilerleyen ordu birliklerin kasabaya gelmesiyle birlikte peşmerge bölgeden çekildi. Çatışmalarda yaşanan kayıplara dair bir açıklama yapılmadı.

Vilayet sınırı

IKBY'nin başkenti Erbil'in yaklaşık 50 kilometre güneyindeki Altınköprü kasabası aynı zamanda Kerkük'ün vilayet sınırında bulunuyor. 2014 yılında petrol sahalarına doğru ilerleyen IŞİD'e karşı direniş göstermeyip bu bölgeden ayrılan Irak birliklerinin yerini alan peşmerge, kasabanın Bağdat kontrolü altına girmesiyle birlikte Kerkük vilayetinden tamamen ayrılmış oldu.

IKBY'nin Irak'tan bağımsızlığını oylamak üzere 25 Eylül'de gerçekleştirilen referandum sonrası Bağdat yönetimi, peşmerge kontrolünde olan ihtilaflı bölgeleri geri almak üzere hafta başında bir operasyon başlatmıştı.

Operasyonun başından beri Kürt birliklerin, bulundukları mevzileri terk etmeleriyle birlikte operasyon büyük ölçüde çatışmasız geçmişti. IKBY Başkanı Mesud Barzani, yerlerini terk eden birliklerden rakibi Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni sorumlu tutmuştu.

Diyalog çağrısına olumlu yanıt

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Kerkük'ün el değiştirmesinin ardından yaptığı açıklamada Kürdistan referandumunun bittiğini ve geçmişte kaldığını belirterek, IKBY yönetimini "anayasa çerçevesi" içerisinde diyaloğa davet etmişti.

İbadi'ye yanıt veren IKYB yönetimi, perşembe günü bir açıklama yaparak Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü için yapılan diyalog çağrısını kabul etti.

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