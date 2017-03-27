Irak ordusu: Musul'daki sivil ölümlerine IŞİD tuzağı neden oldu

ABD Ordusu Irak'ın Musul kentinde yüzden fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtilen binaları koalisyon uçaklarının vurduğunu ilk kez kabul etti.

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını duyurdu ancak uçakların hangi ülkeye ait olduğunu açıklamadı.

Açıklamada, koalisyon uçaklarının Irak güvenlik güçlerinin talebi üzerine bölgede operasyon yaptıkları belirtilerek "Operasyonla ilgili ilk veriler, 17 Mart'ta Musul'un batısında sivillerin öldüğü iddia edilen bölgede bir hava saldırısı düzenlendiğini göstermektedir. Koalisyon, sivil kayıplarla ilgili tüm iddiaları ciddiye almaktadır ve olayın meydana geliş şeklini belirlemek üzere inceleme başlatılmıştır." denildi.

Orta Doğu'daki ABD birliklerini yöneten ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, olayın "korkunç bir trajedi" olduğunu belirtti.

Votel, IŞİD'in sivil halkın arasına karışmış olması nedeniyle mücadelenin zor olduğunu ifade etti.

Yerel kaynakların Cedide mahallesinde meydana geldiğini ifade ettiği saldırıda, en az 100 sivilin öldüğü iddia edilmişti. Ancak sivil ölümlerinin meydana geldiği yer ve zaman hakkında çelişkili bilgiler geliyor.

Irak ordusu: Bina hava saldırısında yıkılmadı

Irak ordusu Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, sivil ölümlerinin Cedide mahallesinde değil, al Resala'da meydana geldiğini iddia etti.

Açıklamada 17 Mart saat 08.25'te Irak ordusunun talebi üzerine koalisyon güçlerinin bir hava saldırısını düzenlediği belirtildi.

Irak ordusundan uzmanların, hava saldırısında hedef alındığı iddia edilen binada incelemede bulunduğu, binanın tamamen yıkılmış olduğu ancak bunun hava saldırısından kaynaklandığına dair bir işaret bulunmadığı ifade edildi.

Ordu açıklaması şöyle devam etti: "Bina yakınlarında patlayıcılı tuzak kurulmuş ve tamamen tahrip olmuş bir araç bulundu. Enkaz altından 61 ceset çıkarıldı."

Ordu IŞİD'in sivillerin yaşadığı evleri, güvenlik güçlerine saldırı için kullandığını da belirtti.

Öte yandan BBC'nin Musul'da bulunan muhabiri Jeremy Bowen, Irak ordusunun Musul harekâtının sürdüğünü, helikopterlerden kente ateş açıldığını bildiriyor.

'Enkazın altında yüzlerce kişi var'

Cedide mahallesindeki bombardımanın ardından, çok sayıda kişinin hâlâ enkazın altında olduğuna dair iddialar da var.

Bölgedeki gazeteciler, enkazdan Cuma günü 50 ceset çıkarıldığını söyledi. Musul'dan kaçan bir Iraklı da enkazın altında hala yüzlerce kişi olduğunu anlattı.

Doğrulanması halinde bu, Irak'ın 2003'teki işgalinden bu yana, en fazla sivilin yaşamını yitirdiği olay olacak.

Halk kaçıyor

Bu arada, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları ve Irak birliklerinin harekatı nedeniyle binlerce kişi IŞİD'in denetimindeki kentten kaçıyor.

Kent sakinleri IŞİD'in sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve gençleri savaşmaya zorladığını söylüyor.

Irak Ordusu kenti geri almak için Ekim'de harekât başlatmıştı. Irak askerlerinin yerleşimin çok yoğun olduğu kentin tarihi kesimine yaklaşmakta olduğu belirtiliyor.