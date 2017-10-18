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SON DAKİKAIrak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi

Irak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi

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Irak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi
Üst düzey bir Iraklı komutan Peşmerge'nin Haziran 2014 sınırlarına çekildiğini duyurdu.

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