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Irak ordusu Şengal'de kontrolü sağladı

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Irak ordusu Şengal'de kontrolü sağladı
Irak merkezi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin, daha önce Peşmerge'nin denetimindeki Musul'un Şengal ilçe merkezine girdiği ve kontrolü tamamen sağladığı belirtildi.

Şengal'deki Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, sabahın erken saatlerinde Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan ortak bir gücün Şengal ilçe merkezine girdiğini ifade etti.

Şengal'de herhangi bir çatışmanın çıkmadığını çünkü eşit olmayan bir güçle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Şeşo, İranlı askeri müsteşarların da güvenlik güçlerinin arasında olduğunu iddia etti.

Peşmerge Komutanı Şeşo, tüm devlet dairelerinin boşaltılıp geri çekildiklerini kaydetti.

Söz konusu ilçede Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) bağlı Peşmerge güçleri yer alıyordu.

Telafer'i IŞİD'den kurtarma operasyonu kapsamından Şengal'e ulaşan Irak güvenlik güçleri, ilçe merkezinden yaklaşık 30 kilometre mesafede konuşlanmıştı.

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