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Irak ordusunun Kerkük'e ilerleyişi sürüyor

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Irak ordusunun Kerkük'e ilerleyişi sürüyor
Irak ordusunun Kerkük vilayetine ilerleyişi sürüyor. Irak birliklerinin vilayetin güneyindeki bir askeri havalimanı, enerji santralleri ve petrol yataklarında kontrolü sağladığı bildiriliyor. Ankara da teyakkuzda.

Irak ordusunun ve Şii Haşdi Şabi milislerinin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) kontrolündeki Kerkük vilayetinde ilerlemeye devam ettiği bildiriliyor. Rudaw televizyonu üst düzey bir Peşmerge komutanına dayandırdığı haberde, Haşdi Şabi milislerinin Taze Hurmatu (Tuzhurmatu) kentinin bazı semtlerine girdiğini duyurdu.

Irak ordusundan yapılan açıklamada, Kerkük vilayetinin güneybatısındaki bir askeri havalimanı, elektrik ve gaz santrali ile bazı petrol yataklarında kontrolün ele geçirildiği kaydedildi. 

Irak haber ajansı El Sumarya da pazartesi günü Irak birliklerinin Tazehurmatu kentinde önemli yerlerde kontrolü sağladığını bildirdi. Kent, Kerkük vilayetinin güneyinde yer alıyor. İran destekli Şii Haşdi Şabi milislerinin desteğiyle sabah saatlerinden itibaren kente ulaştığı bilgisi verildi.

Irak televizyonu vilayetin batısındaki bazı petrol yataklarında da kontrolün sağlandığını belirtirken, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ise petrol zengini Kerkük'ün batısında kontrolün Irak ordusuna geçtiğine yönelik haberleri geri çevirdi. Güneydeki çatışmalara yönelik ise henüz açıklama yapılmadı. Kerkük Valisi Necmeddin Kerim de Kerkük halkına silahlanarak kentin savunmasına destek vermeleri çağrısında bulundu.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda Kerkük'ün güvenliğini kent sakinleri ve Irak ordusuyla birlikte sağlamak istediklerini belirterek vatandaşlara Iraklı askerlere destek olma çağrısı yaptı. İbadi'nin açıklamalarından kısa süre önce Irak Güvenlik Konseyi Kürtleri, PKK ile bağlantılı birlikleri Kerkük'e getirmekle suçladı. Güvenlik konseyinin açıklamasında bu durumun "savaş ilanı” olduğu belirtildi.

Türk Dışişleri'nden açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü bir açıklama yayınlayarak, Bağdat yönetiminin "Kerkük'ün anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımların yakından takip edildiği" belirtildi. 

Açıklamada, Irak hükümetinin Kerkük’te PKK elemanlarına müsamaha gösterilmeyeceği, bu kişilerin mobilize edilmesinin savaş ilanı kabul edileceğine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılandığı ifade edilerek bu bağlamda Irak hükümetiyle her türlü işbirliğine hazır olunduğu belirtildi.

ABD'den itidal çağrısı

IŞİD'e karşı mücadelede hem Irak ordusu hem de Peşmerge'ye destek veren ABD ise her iki tarafa itidal çağrısı yaparak çatışmaların artmasını engellemelerini istedi.

Kerkük, 2014 yılında Peşmerge birlikleri tarafından IŞİD örgütünden geri alındığından bu yana IKBY'nin kontrolünde. Kerkük'ün statüsü Bağdat yönetimi ile IKYB arasında önemli bir ihtilaf konusu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül'de düzenlenen ve "evet" çıkan bağımsızlık referandumu sonrası Kerkük krizi bir kez daha alevlendi.

Peşmerge Genel Komutanlığı geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, Bağdat yönetiminin "Kürdistan'a karşı bir savaşa hazırlandıklarını” öne sürmüştü. Irak Başbakanı Haydar El İbadi ise Irak askerlerinin Arap ya da Kürt farketmez vatandaşlara saldırmayacaklarının altını çizmişti.

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