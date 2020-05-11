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Irak petrol yüzünden 4 ayda 11 milyar dolar kaybetti

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Irak medyasına göre SOMO tarafından yayınlanan verilerde, Irak’ın bu yılın ilk dört ayında ortalama 38 dolar fiyatla yaklaşık 409 milyon 96 bin 972 varil ham petrol sattığını ve toplam gelirin 15 milyar 391 milyon 201 bin dolar olduğu görüldü.
Irak petrol yüzünden 4 ayda 11 milyar dolar kaybetti

Irak Petrol Bakanlığı'na bağlı Irak Petrol Pazarlama Şirketi’nin (SOMO) yayınladığı resmi istatistikler, Irak'ın bu yılın ilk dört ayında petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle geçtiğimiz yıla kıyasla yaklaşık 11 milyar dolar kaybettiğini ortaya koydu.

Irak medyasına göre SOMO tarafından yayınlanan verilerde, Irak’ın bu yılın ilk dört ayında ortalama 38 dolar fiyatla yaklaşık 409 milyon 96 bin 972 varil ham petrol sattığını ve toplam gelirin 15 milyar 391 milyon 201 bin dolar olduğu görüldü.

Aynı istatistiklere göre Irak, geçtiğimiz yıl aynı dönemde ortalama 62 dolar fiyatla 423 milyon 284 bin 489 varil petrol sattı ve toplam 26 milyar 275 milyon 283 bin dolar gelir elde etti.

Çin’de patlak vererek hızla diğer ülkelere yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyadaki ekonomik yaşamın neredeyse tamamen durması petrol talebini azalttı ve özellikle Nisan ayında petrol fiyatları önemli ölçüde düşüş yaşadı.

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