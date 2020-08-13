  • BIST 1.100
  • Altın 459,767
  • Dolar 7,2983
  • Euro 8,6266
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAToplam 1389 test yapıldı, 6 pozitif vaka

Irak, Türkiye'ye karşı Arap ülkelerini yardıma çağırdı

» »
Irak, Salı günü iki komutanının öldüğü Türk SİHA saldırısı sonrasında Türkiye'nin topraklarından çekilmesi için Arap ülkelerinden yardım istedi. Fransa'dan da Irak'a destek açıklaması geldi.
Irak, Türkiye'ye karşı Arap ülkelerini yardıma çağırdı

Irak, Salı günü iki komutanının öldüğü Türk SİHA saldırısı sonrasında Türkiye'nin topraklarından çekilmesi için Arap ülkelerinden yardım istedi. Fransa'dan da Irak'a destek açıklaması geldi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye'nin Irak topraklarında yürüttüğü askeri operasyonlara karşı Arap ülkelerinden yardım istedi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Hüseyin'in Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Kuveytli mevkidaşları ve Arap Birliği yetkilileriyle temasa geçtiği ve Ankara'ya karşı diplomatik destek istediği bildirildi.

Açıklamada Irak Dışişleri Bakanı'nın, Arap ülkelerini "tehlikeli gelişmelerden kaçınmak ve Türkiye'yi Irak'a sızan birliklerini geri çekmeye zorlamak üzere ortak tutum sergilenmesi için yoğun çaba göstermeye çağırdığı" kaydedildi.

Fransa'dan Irak'a destek açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı da Salı günkü Türk SİHA saldırısını sert şekilde eleştiren bir açıklama yaparak "bu ciddi olayın tam olarak nasıl geliştiğine dair hiçbir noktanın karanlıkta kalmaması gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın "Irak'ın egemenliğine derinden bağlı olduğu" belirtilerek Fransa hükümetinin Irak'ın egemenliğine yönelik her tür ihlali kınadığı kaydedildi.

Irak iki komutanın öldüğünü duyurmuştu

Irak, Salı günü Türk SİHA'larıyla (silahlı insansız hava aracı) düzenlenen bir hava saldırısında Irak'ın kuzeyinde iki Iraklı sınır muhafaza komutanının öldüğünü duyurmuş, saldırı sırasında Iraklı komutanların PKK'lı yetkililerle görüşme halinde olduğu bildirilmişti.

Çarşamba günü Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye'nin operasyonlarıyla ilgili olarak üçüncü kez Irak Dışişleri'ne çağrılarak, "egemenlik ihlali" ve "açık saldırganlık" olarak nitelendirilen Türk operasyonlarını kınayan bir protesto notası verildi.

Çarşamba günü Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almanın öncelikle Irak'ın sorumluluğunda olduğu" vurgulanarak "Bu hususta ülkemiz Irak ile işbirliğine açıktır. Ancak Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz, sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır" denildi.

Türkiye Haziran ayı ortasında Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik Pençe Kartal ve Pençe Kaplan operasyonlarını başlatmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyrut patlaması: Esrarengiz bir gemi yüzlerce ton amonyum nitratı Lübnan'a nasıl taşıdı?12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:02
  • Prof. Dr. Sait Yılmaz: Doğu Akdeniz'de çözüm için diplomasiye ve komşularla iyi ilişkilere ağırlık verilmeli12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:59
  • Irak Dışişleri: 2 yetkilimizin öldürüldüğü Türk saldırısını kınıyoruz, Türkiye Savunma Bakanı'nın ziyareti iptal edildi12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:35
  • İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:59
  • Rus ekipler Beyrut’ta enkazın altından 8 kişinin cesedini çıkardı10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:19
  • Lübnan'daki gösterilerde yaralı sayısının 700'ü aştığı bildirildi.09 Ağustos 2020 Pazar 15:12
  • Lübnan'da 158 kişinin öldüğü patlama sonrası ilk istifa geldi09 Ağustos 2020 Pazar 14:40
  • 400 Taliban Üyesi Mahkum Serbest Bırakılacak09 Ağustos 2020 Pazar 13:42
  • Beyrut'ta patlama - Hükümete karşı 'Öfke Günü' protestoları: Başbakan Diab erken seçim isteyeceğini açıkladı08 Ağustos 2020 Cumartesi 23:15
  • Lübnan'ın can damarı Beyrut Limanı enkaz altında08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti