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Irak yeniden imar için 88 milyar dolar istiyor

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Irak yeniden imar için 88 milyar dolar istiyor
Irak, ülkenin yeniden imarı için 88 milyar dolara ihtiyaç duyuyor. Kuveyt'teki donörler konferansında özel sektörün Irak'ta yatırım yapma imkânları da görüşülecek.

Irak hükümeti, savaşta büyük hasar gören ülkenin yeniden imarı için 88 milyar dolardan fazla bir mali kaynağa ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Kuveyt'te bugün Irak'a yardım için düzenlenen donörler konferansında konuşan Irak Planlama Bakanı Salman el Cumali, Iraklı ve yabancı uzmanların yeniden imarın 88 milyar 200 milyon dolara mal olacağını tespit ettiklerini söyledi.

Iraklı yetkililer, yardımın 22 milyar dolarlık kısmına acilen ihtiyaç duyduklarını, kalanının ise orta vadeye yayılabileceğini belirtiyor.

Irak hükümeti Aralık ayında, 2014 yılında Irak topraklarının üçte birini geçici olarak kontrolüne geçiren IŞİD'in Musul, Tikrit, Ramadi ve Felluce'nin de aralarında bulunduğu yerleşim merkezlerinden püskürtüldüğünü açıklamıştı. Ancak IŞİD ile mücadele sırasında Irak'ın sanayi tesisleri ve altyapısı önemli ölçüde yıkıma uğramıştı.

Kuveyt'teki konferansının birinci gününde uluslararası kuruluşların Irak'taki faaliyetleri ele alınıyor. İkinci gün özel sektörün Irak'ın yeniden imarına nasıl katkıda bulunabileceği görüşülecek. Konferansa 2 binin üzerinde işadamı ve şirket temsilcisi bekleniyor.

ABD Dışişleri bakanı Rex Tillerson'un da katılması beklenen konferansın son gününde ise donör ülkelerin Irak'ın yeniden imarına ne kadar katkıda bulunabilecekleri görüşülecek.

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