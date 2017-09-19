 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 106.169
  • Altın 147,246
  • Dolar 3,4983
  • Euro 4,1938
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
FLAŞ HABERGönyeli'de kokain: 3 kişi tutuklandı

Irak'ın bağımsızlık referandumu 'askıya alındı'

» »
Irak'ın bağımsızlık referandumu 'askıya alındı'
Irak Anayasa Mahkemesi, 25 Eylül'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumunu askıya alma kararı verdi.

Mahkeme'ye iletilen 'referandum anayasaya aykırı' şikayetlerinin incelenmesi için halk oylamasının askıya alındığı duyuruldu.

Bağdat yönetimi, IKBY'nin referandum kararına karşı çıkıyor ve çıkacak sonucu tanınmayacağını ifade ediyor.

ABD'nin yanı sıra Türkiye de bağımsızlık referandumuna karşı çıkan ülkeler arasında.

SINIR BÖLGESİNDE ASKERİ TATBİKAT

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) referanduma bir hafta kala, Irak Habur Sınır Kapısı yakınlarında askeri tatbikata başladı.

TSK'dan bu sabah yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinde Silopi/Habur bölgesinde bir tatbikat başlatılmıştır. Bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesinde operasyonların icrasına devam edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Silopi ile 15 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkının karşısında bulunan arazide gerçekleşen tatbikata büyük çoğunluğu tank olmak üzere yaklaşık 100 askeri araç katılıyor.

Başbakan Binali Yıldırım önceki gün yaptığı açıklamada, referandumu bir ulusal güvenlik meselesi diye tanımlamış ve Türkiye'nin tüm gerekli adımları atacağı uyarısında bulunmuştu.

İPTAL ÇAĞRILARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün, referandumla ilgili kaygılarını görüşmek için bu hafta Irak Başbakanı Haydan El Abadi'yle buluşacağını açıklamıştı.

Ankara'nın dışında ABD ve diğer Batılı güçler de referandumun Irak ve Suriye'de IŞİD'le mücadele dikkatleri dağıtacak bir gerilim yaratacağı kaygısıyla IKBY'ye oylamayı iptal etmelerini tavsiye ediyor.

Ancak referandumun ertelenmesi yönündeki çağrılar şu ana kadar Barzani ve IKBY yönetiminden karşılık bulmuş değil.

Barzani, Cuma günü daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığını ve bu oylamaya alternatif daha iyi bir teklifin kendilerine sunulmadığını söyledi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Filistinli aileler Guterres'den yardım istedi30 Ağustos 2017 Çarşamba 09:40
  • Yemen'de sel felaketi: Ölü sayısı 14’e yükseldi30 Ağustos 2017 Çarşamba 09:39
  • Kanada’dan Ürdün’e 45 milyon dolarlık destek30 Ağustos 2017 Çarşamba 09:37
  • "Suudi Arabistan ve Rusya petrol kısıtlamasını uzatmak için bastırıyor"29 Ağustos 2017 Salı 09:49
  • BM, Arakan'daki sivil katliamından endişeli29 Ağustos 2017 Salı 09:46
  • Rusya Macaristan'da nükleer tesis inşasına 2018 başında başlayacak29 Ağustos 2017 Salı 09:15
  • Katar'dan Darfur'a 70 milyon Dolar değerinde yardım22 Ağustos 2017 Salı 10:46
  • Barzani: Referandumun ertelenmesi söz konusu değil22 Ağustos 2017 Salı 10:45
  • Bangladeş'te 10 muhalife idam cezası21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:54
  • Yemen'de devrik Cumhurbaşkanı: Şiddet girişimlerinden uzak durun21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti