  • BIST 100.033
  • Altın 228,601
  • Dolar 5,9951
  • Euro 6,9545
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAUBP’de kurultaya doğru

Iraklı eski güzellik kraliçesi Tara Fares öldürüldü

» »
Iraklı model, moda blogu yazarı ve eski güzellik kraliçesi Tara Fares başkent Bağdat'ta otomobilinin içinde silahla vurularak öldürüldü.
Iraklı eski güzellik kraliçesi Tara Fares öldürüldü

 

Iraklı sosyal medya fenomeni ve moda blogu yazarı Tara Fares öldürüldü.

Instagram hesabında yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan ve 2014 Miss Bağdat güzellik yarışmasının birincisi olan Fares, başkent Bağdat'tın Kam Sara mahallesinde aracının içindeyken kimliği belirsiz saldırganlarca 3 el ateş edilerek öldürüldü.

Irak İçişleri Bakanlığı 22 yaşındaki genç kadının cinayetinin soruşturulduğunu duyururken  Kurdistan 24 haber portalı Fares'in son haftalarda Irak'ta öldürülen  moda ve güzellik endüstrisiyle bağlantılı 3. kadın olduğunu vurguladı.

Ağustos ayında güzellik merkezleri sahibi 2 kişi evlerinde şüpheli biçimde öldürülmüştü. Birkaç gün önce de önde gelen Iraklı kadın hakları aktivisti  Soad el Ali adlı kadın Basra kentinde aracının içinde vurularak öldürülmüştü.

​Fares, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de ikamet ettiği ancak son zamanlarda Bağdat'ı daha sık ziyaret ettiği de belirtildi.

Ülkede IŞİD'in askeri alandaki enilgisine rağmen Irak toplumundaki liberal değerlere karşı çıkan birçok milis örgütü bulunuyor.

Fares'in ölümünün doğrulanamsının ardından birçok hayranı sosyal medyada kadınalra yönelik muhafazkar tutumun yaygın ülkede modelin duruşunnu öven mesajlar paylaştı.

Daryna adlı Facebook kullancısı " Tara'nın ölümü ayrımcılık, özgürlük ve hak yoksunluğunu haykırıyor. Acıyı paylaşmak yetmez" dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yemen'de insanlar kıtlıktan ot yemeye başladı'22 Eylül 2018 Cumartesi 17:00
  • Ruhani: Trump'ın akıbeti de Saddam gibi olacak22 Eylül 2018 Cumartesi 14:07
  • Afganistan’da bombalı saldırıda sekiz çocuk öldü22 Eylül 2018 Cumartesi 13:44
  • İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit törenine saldırı22 Eylül 2018 Cumartesi 10:38
  • Kuveyt'te 3 boyutlu yazıcı dükkanı 'putperestlik' suçlaması sonrası kapatıldı21 Eylül 2018 Cuma 08:35
  • 'Yemen'de siviller ABD yapımı bombalarla can veriyor'19 Eylül 2018 Çarşamba 08:55
  • İsrail: Rus askerlerin ölümünden dolayı üzgünüz, ama sorumlusu Esad, İran ve Hizbullah'tır18 Eylül 2018 Salı 14:42
  • Çavuşoğlu: İdlib'den sadece teröristler çıkarılacak18 Eylül 2018 Salı 14:31
  • Rusya: Uçağımızı Suriye düşürdü18 Eylül 2018 Salı 10:56
  • 14 asker taşıyan askeri uçak denizde radardan kayboldu18 Eylül 2018 Salı 10:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti