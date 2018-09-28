Iraklı eski güzellik kraliçesi Tara Fares öldürüldü

Iraklı sosyal medya fenomeni ve moda blogu yazarı Tara Fares öldürüldü.

Instagram hesabında yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan ve 2014 Miss Bağdat güzellik yarışmasının birincisi olan Fares, başkent Bağdat'tın Kam Sara mahallesinde aracının içindeyken kimliği belirsiz saldırganlarca 3 el ateş edilerek öldürüldü.

Irak İçişleri Bakanlığı 22 yaşındaki genç kadının cinayetinin soruşturulduğunu duyururken Kurdistan 24 haber portalı Fares'in son haftalarda Irak'ta öldürülen moda ve güzellik endüstrisiyle bağlantılı 3. kadın olduğunu vurguladı.

Ağustos ayında güzellik merkezleri sahibi 2 kişi evlerinde şüpheli biçimde öldürülmüştü. Birkaç gün önce de önde gelen Iraklı kadın hakları aktivisti Soad el Ali adlı kadın Basra kentinde aracının içinde vurularak öldürülmüştü.

​Fares, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de ikamet ettiği ancak son zamanlarda Bağdat'ı daha sık ziyaret ettiği de belirtildi.

Ülkede IŞİD'in askeri alandaki enilgisine rağmen Irak toplumundaki liberal değerlere karşı çıkan birçok milis örgütü bulunuyor.

Fares'in ölümünün doğrulanamsının ardından birçok hayranı sosyal medyada kadınalra yönelik muhafazkar tutumun yaygın ülkede modelin duruşunnu öven mesajlar paylaştı.

Daryna adlı Facebook kullancısı " Tara'nın ölümü ayrımcılık, özgürlük ve hak yoksunluğunu haykırıyor. Acıyı paylaşmak yetmez" dedi.