Iraklı Komutandan Sincar’da PKK Ele Başı Öcalan Posteri Asılmasına Sert Tepki

Tuğgeneral Rubayi'nin bir grup askerle Sincar ilçe meydanına gelerek burada terör örgütü yandaşları tarafından Öcalan posteri asılmasına tepki gösterdiği anlar kameralara yansıdı.

PKK ele başının posterinin indirildiği alana Irak bayrağını astıran Rubayi, teröristlere asla taviz verilmeyeceğini vurguladı.

"Öcalan posteri asanı bu meydana gömerim"

Elinde Irak bayrağıyla Sincar halkına seslenen Rubayi, şunları söyledi:

"Sincar’daki herkes beni iyi duysun: Tugay Komutanı olarak Irak bayrağını buraya asacağım. Allah şahidim olsun ki, Öcalan posteri asanı bu meydana gömerim ve bu meydanda asarım. Ben teröristlerle mücadele eden komutanım. Burada kanuna aykırı davrananların kafasını ezerim. Bu bayrağın üzerinde Rava’da (Enbar’da) namaz kıldım, burda da kılacağım. Teröristin fotoğrafını buraya asana hayat hakkı tanımayız."