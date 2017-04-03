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Irak'ta çocuk ve kadınlara ait 20 ceset bulundu

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Irak'ta çocuk ve kadınlara ait 20 ceset bulundu
Irak'ın Musul kentinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Ninova Ovası bölgesinde toprağa gömülü çocuk ve kadınlara ait 20 ceset bulunduğu bildirildi.

Merkezi Londra'da bulunan "Bagdat Post" isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Musul'a bağlı Ninova Ovası (Sehl-i Ninova) bölgesinin DEAŞ'tan tamamen geri alınan güney kısmında yapılan bir kazıda, çocuk ve kadınlara ait cesetler bulundu.

Ninova Valiliği yetkililerine dayandırılan haberde, DEAŞ tarafından öldürüldükleri iddia edilen parçalanmış 20 cesedin, kimlik tespit çalışmalarının yapılması için Musul'daki Kayyara Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Söz konusu bölgede kazıların devam ettiği kaydedildi.

Musul'un doğusundaki Ninova Ovası bölgesi 28 Kasım 2016'da DEAŞ'tan geri alınmıştı.

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