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Irak’ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yapılamadı

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Irak Meclisi’nde cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı oturumda, yeterli milletvekili sayısına ulaşılmadığı gerekçesiyle seçimin gerçekleştirilemediği bildirildi.
Irak’ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yapılamadı

Irak'ta bugün 12.00'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi, oturumun yarım saat ertelenmesinin ardından yeterli milletvekili sayısı olmaması nedeniyle yapılamadı.

Şii lider Mukteda Sadr'ın geçtiğimiz Cumartesi günü Sünnilerin çatısı altında toplandığı el-Siyade (Egemenlik) Koalisyonu ile Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) gerçekleştirdiği boykotların ardından toplamda 329 milletvekilinden yalnızca 58'inin oturumda bulunması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilemedi. 25 milletvekilinin aday olduğu seçimde en güçlü adaylar Berhem Salih ve Hoşyar Zebari olarak öne çıkıyor.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) adayı Hoşyar Zebari'nin adaylığını askıya alma kararı almıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin oğlu Bafıl Talabani başkanlığındaki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), mevcut cumhurbaşkanı adaylarının Berhem Salih olduğunu açıklamıştı.

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