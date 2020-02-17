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Irak’ta halk hareketi bir eylemciyi Başbakan yapmak istiyor

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Irak’ta bir yandan hükümet kurma çalışmaları sürerken, diğer yandan sokaklara çıkanlar, eylemcilerden birinin başbakan olmasını istiyor.
Irak’ta halk hareketi bir eylemciyi Başbakan yapmak istiyor

Pazar günü yeniden bir çok kentte protesto eylemleri düzenlendi. Ülkenin güneyindeki kutsal Şii kenti Kerbala’da öğrenciler, Alaa el Rikabi isimli bir eylemcinin fotoğrafını taşıyarak, başbakanlık için önerdi. Bir eczacı olan Rikabi, ülkenin güneyindeki protestoların merkezi olan Nasıriye’de protesto hareketinde öne çıkan figürlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Twitter üzerinde de Rikabi’nin onbinlerce abonesi var. Düzenli olarak görüntüler yayınlıyor. Perşembe günü yayınladığı son görüntüsünde başbakanlık önerisi için “Eğer halk böyle karar verirse, kabul edeceğim” dedi.

Rikabi, “Bu görevin benim açımdan hiçbir değeri yok, bir amaç değil, ama büyük bir sorumluluk olarak görüyorum” diye ekledi.

Rikabi’den önce hükümeti eleştiren ve liberal oluşuyla dikkat çeken Fayik EL Şeyh Ali gelecek hükümeti kurmak için aday olmuştu ancak Cumhurbaşkanı herhangi bir yanıt vermemişti.

Bir yandan böyle spontane adaylar çıkarken diğer yandan, Başbakan olarak belirlenen Muhammed Allavi yeni hükümeti kurma çalışmalarını sürdürüyor. Allavi’nin hafta içerisinde yeni kabineyi parlamentonun onayına sunması bekleniyor. Allavi, “bağımsız” adaylardan oluşacak hükümet sözü vermişti. Şii lider Muktada Sadr hareketi de bunu bir koşul olarak Allavi’nin önüne koymuştu. Allavi ayrıca protesto hareketine bir veya iki bakanlık verme vaadinde de bulundu.

Protesto hareketi 1 Ekim’den beri devam ediyor. Sokaklar, Allavi’yi de daha önce mevcut sistem içerisinde iki kez bakanlık yaptığı için reddediyor. Eylemciler, siyasi sistemde köklü reform isterken, siyasi sınıfın da tamamen yenilenmesini talep ediyor. Şimdiye kadar 550’ye yakın kişi eylemlerde hayatını kaybetti, 30 bin dolayında kişi de yaralandı.

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