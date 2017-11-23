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Irak'ta IŞİD'in son kalıntılarına operasyon

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Irak'ta IŞİD'in son kalıntılarına operasyon
Irak ordusu ülkede kalan son IŞİD üyelerini temizlemek için Suriye sınırında geniş çaplı operasyon başlattı.

Irak'ta 2014'ten bu yana bir çok yerleşim yerini ele geçirmiş olan IŞİD'in son kalıntılarını temizlemek üzere geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Irak ordusundan yapılan açıklamada Suriye sınırındaki çölde yürütülen operasyona Irak askerleri, polis güçleri ve Şii paramileter grup Haşdi Şabi katılıyor. Operasyonla ülkede kalan son IŞİD mensuplarının saklanarak yeni saldırılara girişmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, salı günü yaptığı açıklamada "IŞİD'in askeri açıdan yenildiğini ancak terör örgütü çölde bozguna uğratılmadan zafer ilan edemeyeceğini" belirtmişti.

Irak ordusu geçen cuma günü IŞİD'in ülkede kontrol ettiği son yerleşim yeri olan Suriye sınırına yakın Rawa'yı ele geçirmişti. Bu kasaba örgütün Suriye ile Irak arasında militan ve mühimmat sevkiyatı için kullandığı önemli bir noktaydı.

Rawa'nın ele geçirilmesi, Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u işgal ederek "hilafet" ilan eden örgütün üç buçuk yıl sonra büyük oranda çökertilmesi açısından önemli bir aşama olarak not edildi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon da geçen haftaki açıklamasında IŞİD'in "hilafet" ilan ettiği topraklarının yüzde 95'ini kaybettiğini duyurmuştu.

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