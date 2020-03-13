  • BIST 93.406
  • Altın 320,503
  • Dolar 6,2794
  • Euro 7,0235
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Irak'ta Koronavirüs Nedeniyle Camilerde Cuma Namazları Kılınmayacak

» »
Irak'ta Koronavirüs Nedeniyle Camilerde Cuma Namazları Kılınmayacak
Irak'ta Koronavirüs Nedeniyle Camilerde Cuma Namazları Kılınmayacak

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve salgının yayılma riskinin artması üzerine ülke genelindeki camilerde yeni bir duyuruya kadar cuma namazları kılınmayacak. 

Irak Sünni Vakıflar Divanı Yüksek Fetva Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülkedeki camilerde cuma namazı kılınmayacağı ve cuma hutbelerinin de okunmayacağı belirtildi.

Açıklamada, cuma namazlarına yönelik bu uygulamanın yeni bir duyuruya kadar devam edeceği kaydedildi. 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'deki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadetin yeni bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirmişti.

Ülkede şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan Kralı Selman, Öldüğü İddialarının Ardından İlk Defa Görüntülendi09 Mart 2020 Pazartesi 10:55
  • İsrail, Kovid-19 ile mücadele nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı08 Mart 2020 Pazar 23:29
  • Serakib’de militanların kimyasal saldırı hazırladıklarına dair kanıt bulundu08 Mart 2020 Pazar 20:14
  • İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 194'e çıktı08 Mart 2020 Pazar 19:24
  • Suudi kraliyet ailesi mensuplarına tutuklama07 Mart 2020 Cumartesi 13:00
  • İdlib'de ateşkes yürürlüğe girdi, bölgede son durum ne?06 Mart 2020 Cuma 11:42
  • Guterres: Ateşkesin kalıcı olmasını umut ediyorum06 Mart 2020 Cuma 10:15
  • Gazze’ye Refah Sınır Kapısı’ndan giriş yapanlara evde karantina uygulanacak06 Mart 2020 Cuma 10:06
  • Türkiye ile Rusya’nın anlaştığı ateşkes İdlib’de yürürlüğe girdi06 Mart 2020 Cuma 09:42
  • Ateşkes öncesi İdlib'de iki asker şehit05 Mart 2020 Perşembe 21:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti